Guillermo Andino se quebró al aire en su programa

Guillermo Andino se quebró al aire este lunes en "Informados de todo". Recordemos que el conductor anunció hace días que dio positivo de coronavirus.

El periodista se encuentra en su casa cursando la enfermedad junto a su mujer e hijos. Cada cual, separado en una habitación.

"La doctora me bajó el martillo y la condena es el aislamiento. El gusto y el olfato va y viene", reconoció Andino sobre su cuadro de salud.

Sobre el final de su testimonio, no pudo contener las lágrimas y se quebró en su relato vía telefónica. "Me resulta extraño no tener a Caro a mi lado, es mi pilar en la vida, estamos todos en habitaciones separadas. Esto no es fácil", dijo entre lágrimas.