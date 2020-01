Así será "El Reino", la nueva serie argentina de Netflix

Netflix confirmó su nueva serie original producida en Argentina. "El Reino" será un thriller protagonizado por el Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti.

El Reino, un thriller argentino sobre la historia de un pastor candidato a presidente, arrancó jornada de grabación. pic.twitter.com/ZPuliVPCSf — CheNetflix (@CheNetflix) January 29, 2020

La ficción, creación de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena (Peretti), candidato a Vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vásquez Pena podría convertirse ahora en el próximo presidente de la Nación. Entre intrigas, Emilio intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas, mientras se prepara para ser el nuevo líder del país.

El Reino estará compuesta por 8 capítulos y por el momento no tiene fecha de estreno. Esta nueva producción argentina se suma a "Edha", "Go! Vive a tu manera", "Apache: la vida de Carlos Tevez", "No hay tiempo para la vergüenza", y los lanzamientos de 2020 como "Puerta 7", que llega a la pantalla de Netflix en febrero.