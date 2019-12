Pedro Alfonso compartió la foto más esperada de Paula Chaves

En Navidad, Paula Chaves confirmó su embarazo. La modelo y conductora junto a Pedro Alfonso esperan su tercer hijo, tras tener a Olivia y Baltazar.

Este sábado, Pedro compartió una tierna foto en la que se ve claramente la pancita de casi cuatro meses de su mujer. En la imagen se los ve a los dos acostados en un momento de relax familiar.

Noticias Relacionadas Paula Chaves confirmó que está embarazada

"Estamos muy felices, los chicos lo tomaron muy bien. Pau cuando se embaraza tiene todos los síntomas y por eso tomamos la decisión de que no hiciera temporada. Ya había hecho cuando estaba embarazada de Olivia y no la había pasado bien. Son dos funciones todos los días y tiene síntomas fuertes así que decidimos que era mejor que me acompañe como familia", señaló Pedro en otra nota con "Noticiero Trece".