Pampita enfrentó en vivo a la ex niñera que la denuncia por maltrato

Viviana Benítez, quien trabajó desde 2014 hasta hace poco tiempo como niñera de los hijos que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña, la denunció por maltrato psicológico, hostigamiento y explotación laboral.

La modelo y conductora hizo este lunes un descargo en dos programas: Involucrados y LAM. En el ciclo que conduce Ángel de Brito detalló: "Tengo cámaras en mi casa que muestran el horario en el que entra Vivi a la mañana, el único día que entra más temprano son los viernes porque ella lo pidió. Todo lo que está diciendo es mentira. Salía a correr a la mañana, al único que lleva al colegio y con chofer acá a tres cuadras es a mi hijo más chiquito. Incluso iba a la verdulería con el auto. Dos veces por semana se retiraba a la tarde para ir a la peluquería".

Para dejar en claro el plano de afecto que tenía con la ex niñera agregó: "Me pidió zapatos prestados porque iba a una entrevista de trabajo a otro lado, yo con el cariño que le tengo si eso era lo que quería yo la bancaba. Imaginate la buena relación que iba con mis zapatos a una entrevista de trabajo fuera de este".

De Brito le consulto a Pampita en un momento de la nota: "¿Cómo pasamos de niñera, amiga y dama de honor a denunciante?", a lo que la jurado de ShowMatch respondió: "Yo me pregunto exactamente lo mismo Ángel. Fue una chica que se la quiso muchísimo en mi casa, se la trató como una amiga y la bancamos en todas sus situaciones personales. Además quiero aclarar que su embarazo lo perdió en Paraguay durante sus vacaciones, no trabajando para mi. Ella tiene problemas de fertilidad y no me los puede adjudicar".

Sobre el sensible tema de la pérdida, Ardohain indicó: "Cuando volvió triste por esa pérdida se le dio todo para que se sintiera mejor, le agarro depresión fuerte, tenía pensamientos suicidas y no dormía en toda la noche. Se le daba todo lo que ella pedía. Correr, ir a la peluquería, se fue de trabajar puertas adentro y después se arrepintió, volvió y la deje, todo esto es de locos".

La denunciante, que además fue dama de honor en el casamiento de Pampita, asegura que trabajó en el día de la boda. Pero la conductora refutó ese argumento contundentemente: "Vivi llevó a mis hijos el día de mi casamiento al San Souci , los dejo en mi cuarto y después se ocupó mi hermano y mi tía. Comió en la mesa principal, era dama de honor. Bailó hasta las cinco de la mañana, con su novio, estaba pasada de alcohol y como invitada divirtiéndose, no estaba trabajando ni en condiciones de hacerlo. Hay videos que lo prueban".

"Todo esto me sorprendió y me dolió muchísimo. Yo le voy a iniciar una causa por Calumnias e Injurias, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Todo esto que esta pasando es una locura total. Me lastima su mentira y alevosía. Para mi el honor vale un montón, se la clase de empleadora que fui, la comprensión y el cariño, respeto y contención que tuve con Vivi. No me merezco esto es una injusticia, voy a llegar hasta el final", finalizó Pampita.

Por otro lado, este lunes en la tarde estuvo en el programa "Pamela a la tarde" la abogada de Pampita aportó nuevos chats en los que queda en evidencia que es Benítez la que se manejó irregularmente, tanto en su trabajo como en el trato poco respetuoso hacia su empleadora. De momento, la letrada Adriana Repún aseguró que solicitarán un bozal legal y seguirán adelante con las medidas judiciales.