Pampita publicó los chats que muestran el vínculo con su ex niñera

Viviana Benítez, la ex niñera de los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña, denunció a la modelo y conductora de maltrato psicológico y acoso. Mientras la mujer hacía su relato en Crónita TV, Ardohain llamó al canal e hizo su descargo al aire. Más tarde para reforzar sus conceptos, decidió publicar chats privados con su ex empleada, que incluso fue recientemente dama de honor en el casamiento con Roberto García Moritán.

Pampita también demostró su solidaridad en el momento en que la denunciante perdió un embrazo, hecho que Benítez le atribuye justamente a la jurado de ShowMatch.

“Diosa del mundo. Te ves tan hermosa y brillante. Te admiro tanto”, que con el mismo cariño le responde: "Vos también sos una gran mujer”.

“Ya voy a estar bien. Perdón si descuido un poco mi trabajo, pero de verdad me siento muy mal. Voy dos veces por semana al psicólogo”, es otro de los fragmentos escritos por Viviana, a lo que la modelo le respondió que “iba a mejorar de a poquito” y que hay que “vivir el duelo”.

“No hay apuro. Hay que estar mal a veces. Es normal”, consigna Carolina en el chat, mientras que Benítez sostiene: “Vos no tenés idea de lo que yo te aprecio y lo que me ayudan todos los días, a mí me cuesta mucho. Después de perder dos embarazos, los chicos son mi contención”, agrega la niñera.