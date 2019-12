Rial escrachó una maniobra del abogado de la ex niñera de Pampita

Jorge Rial mostró este lunes en Intrusos un polémico audio que le envió Fernando Dávila, abogado de Viviana Benítez, ex niñera de Carolina "Pampita" Ardohain que la acusa por "maltrato psicológico y hostigamiento". Sin embargo, lejos de cumplir su objetivo, el letrado fue ignorado por el conductor quien decidió no darle lugar en su programa.

El periodista escrachó al abogado de Benitez con un polémico audio que le envió antes de arrancar el programa. "El abogado ahora dice que él quería colaborar con mi tarea periodística", arrancó Rial. "Dr. le agradezco mucho, tengo 35 años en esto y algo sé. Y también se reconocer cuando se presiona, cuando se empieza a entregar un material discrecionalmente para ir armando una causa o la imagen de alguien", agregó filoso.

Rial entonces comentó que tiene más diferencias que similitudes con Pampita, pero eso no significaba que él se va a sumar "a quemar en la hoguera a alguien". Y agregó: "Acá yo lo que yo veo es que hay una presión. Por eso hablo de la vulnerabilidad de Viviana, que la agarra un abogado vivo que le dice 'acá le vamos a sacar millones'. Por eso empieza a entregar el video y a mí me manda un audio".

"Tengo la primicia, le quiero dar la exclusiva a Jorge, no se la quiero dar a ningún canal. Es la denuncia formal penal, para hacerla pública, contra Carolina Ardohain, y me gustaría estar en el piso de Intrusos. ¿Será posible? ¿Te paso la denuncia? Confirmámelo y si te sirve te lo paso", dijo Dávila en el audio enviado.

"No me voy a dejar manipular. Y esto lo hago a favor de Viviana. Por eso expongo al abogado, que dice que me va a dar la primicia si viene al piso. ¿Qué es esto? ¿Es una vedette? ¿Quiere ir al Bailando?", finalizó Rial tras mostrar el audio.