Pampita y una macabra denuncia legal de la ex niñera de sus hijos

Viviana Benítez trabajó como niñera en la casa de Carolina “Pampita” Ardohain desde el año 2014 hasta hace algunos días. La mujer estuvo a cargo del cuidado de Bautista, Beltrán y Benicio, los tres hijos que la modelo y conductora tuvo con Benjamín Vicuña. Luego de haber estado muy cerca del núcleo familiar durante tanto tiempo, llegando incluso a formar parte del cortejo de damas de honor en la reciente boda de Ardohain, ahora sorprendió a todos cruzándole una denuncia civil y penal por maltrato psicológico y un supuesto hostigamiento que llevó a que Benítez pierda un embarazo. Esas presuntas agresiones habrían tenido lugar cuando desaparecieron las llaves de la caja de seguridad de Pampita.

"Entró en la cocina, éramos dos chicas en ese momento y nos dijo: 'Chicas, hablen entre ustedes y que aparezcan antes de las 11 de la mañana, porque ustedes saben todos los movimientos y lo que hago'", comentó la trabajadora doméstica que aseguró haber sido despedida por la jurado del Súper Bailando. Benítez además explicó que Ardohain las trataba mal cuando solicitaba algún franco, y que incluso había ocasiones en las que no le pagaban.

En pleno descargo en Crónica TV, la figura de ShowMatch llamó al canal y decidió enfrentarla en vivo. “Me llama la atención. Fue una de mis damas de honor, tengo una relación de afecto y respeto con ella, y le confié lo más importante de mi vida que son mis hijos. Estoy sorprendida y angustiada por lo que está diciendo, pero por suerte tengo muchas pruebas. Le pago del 1 al 5, tiene vacaciones y no hace horas extras porque a las ocho mis hijos están durmiendo”, comenzó su descargo la modelo.

“Tengo el personal de fin de semana y todos los WhatsApp para que vea que se fue por voluntad propia, nunca fue despedida. Están los mensajes con las veces que me pidió reintegrarse. También tengo información demostrando el afecto que me tenía y lo emocionada que estaba con mi casamiento, o cómo me pedía ropa para salir a bailar y que yo le prestaba”, agregó Pampita desconcertada.

“Ella me manifestó que tenía ganas de empezar cosas nuevas, y se le otorgó el permiso de dos días para estudiar peluquería. Su sueldo es más de lo que dice la ley además. El día lunes me dijo que no iba a venir más, no pude contestarle porque estaba trabajando, pero a la noche me sorprendió con un mensaje diciéndome que iba a hablar con un abogado. Se retiró de mi casa sin despedirse de mí y de mis hijos. Tengo muchas pruebas para demostrar que no fue echada, tengo hasta las cámaras de seguridad. Es imposible que la haya despedido porque ni siquiera habló conmigo”, aseveró Carolina.

“Nunca tuve peleas con Vivi, soy respetuosa con la gente que trabaja en mi casa, y muchos de ellos saldrán como testigos”, retrucó Pampita, que además indicó que probablemente denuncie a quien fue su dama de honor por calumnias e injurias. “Son acusaciones falsas e injustas. No quiero negociar con ella. Mi verdad es absoluta y no quiero negociar económicamente con ella, no tengo el interés. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No hay reclamo económico porque se le pagó en tiempo y forma, y estoy en condiciones de demostrarlo”, afirmó contundente.

“No hubo maltrato de ningún tipo, y es muy fuerte que una persona a la que le tenía tanto afecto se deje influenciar por un interés económico y haga esto. Ella siempre intentaba con otro trabajo, se ofrecía a volver y yo la dejaba. siempre fue por voluntad propia. Tengo los mensajes, y siempre que se fue, se le pagó. A mis empleados les pagó y transfiero como corresponde la ley, está todo registrado y se registrará con escribano público si es necesario. Lo que dice es malicioso, es mentira y es infundado”, concluyó tajante Ardohain.

