Fuerte video de Pico Mónaco amenazando a una empleada de Pampita

La polémica entre Pampita y la ex niñera de sus hijos, Viviana Benítez, que la denunció por hostigamiento y maltrato psicológico, suma un nuevo capítulo. Ahora, se filtró un video de septiembre de 2017 cuando la modelo acusó a una empleada por la desaparición de unas joyas.

La jurado del Bailando estaba en pareja con Pico Mónaco, quien, según se ve en las imágenes que publicó Lio Pecoraro en su cuenta de Twitter, le grita a una de las empleadas.

El video está grabado de una de las cámaras de seguridad dentro del domicilio de la conductora. "¡Toda mi vida robándome..!", grita ella, mientras su entonces pareja intentaba calmarla.

En las imágenes también aparece una de las empleadas, llamada Gladys, que está en comunicación con su sobrina, a quien acusan de la desaparición de joyas. "Ya está. Lo va a entregar. Tranquila...”" sugiere Pico.

"¡Pero que traiga todo. Todo lo que me falta!", insiste la modelo.

El tenista, al escuchar que la mujer no reclamaba lo que ellos pedían, comenzó a los gritos. "¡Las pulseras, Gladys! ¡Las pulseras, carajo! ¡No me hagas calentar! Dejá de hinchar las pelotas porque te meto en cana. Hablale a tu sobrina, que no se haga la pelotuda porque la meto en cana también", dice el ex tenista.

Entonces, Pampita vuelve a aparecer con un nuevo reclamo: "Falta un collar, un anillo, todas las pulseras...".

Todavía enojado, Pico Mónaco volvió a gritarle a la empleada de la conductora. "Yo te la hago simple. ¿Quéres hablar conmigo, que estoy tranquilo, o querés ir en cana...?", se logra escuchar.