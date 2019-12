Fuerte: la niñera acusó a Pampita de querer matar a Vicuña y La China

Federico Alejandro, abogado de Viviana Benítez, ex niñera de los hijos de Carolina “Pampita” Ardohain que denunció a la modelo por acoso y maltrato psicológico, reveló parte del documento que presentará junto a su defendida en la Justicia y puntualizó en el escandaloso momento cuando la modelo y conductora descubrió Benjamín Vicuña in fraganti con Eugenia “China” Suárez en un motorhome durante el rodaje de la película "El hilo rojo".

Según la denunciante, ella fue testigo de cómo la jurado de ShowMatch amenazó de muerte a su ex y a La China. El letrado comentó en el noticiero del canal América: “La señorita Ardohain tiene un temperamento muy agresivo. Debí presenciar en diversas oportunidades amenazas de muerte por parte de la imputada hacia sus ex parejas. En una oportunidad, ante una supuesta infidelidad que había circulado de Benjamín Vicuña, esta se refirió que lo mataría 'pasándole por encima con el auto a él y a la China Suárez', todo en presencia de la suscripta, quien en dicho momento ante el estado de emotividad de la imputada temió por su vida. Vale decir que la constante hacia mi persona era 'Vos Viviana no servís para nada y no te podés hacer cargo de tres criaturas'”, reza el escrito que hace hincapié en que la modelo presuntamente agredía psicológicamente a la trabajadora y subestimaba sus capacidades laborales.

Para remarcar el clima de tensión, Alejandro continuó con el alegato: “La suscripta comenzó a temer por su integridad física cuando la Srta. Ardohain empezó a perder cosas que forman parte de sus enseres personales y culpaba a la suscripta con acusaciones textuales como 'Vos sos una chorra, venís acá a robarme, de acá no te vas'".

Además, el abogado aseguró que la niñera perdió dos embarazos por culpa del estrés que le provocaba la mala relación que tenía con su empleadora. “Tenía que irse a su casa llorando y sufriendo torturas psicológicas. Vivi somatizó esta situación lo más que pudo hasta que no aguantó más y el cuerpo le pasó factura con sus niños”.