Un nuevo año zodiacal empieza con cuestionamientos más avanzados

El ingreso a Aries estaremos reiniciando el zodiaco y estableciendo una nueva mirada sobre nuestra identificación. Las preguntas obligadas para este momento son: ¿Quién soy? ¿Qué necesito para sentirme afianzado en la vida? ¿Qué me hirió profundamente y no puedo sanar, ni salir de ese dolor?

Aries en Casa 8 con Urano y Marte en Tauro dentro de esta casa

Estar seguro de si mismo es un paso adelante para la afirmación y afianzamiento de la personalidad bien desarrollada, poder darse cuenta de los aspectos negativos propios, que boicotean esta seguridad, es un gran paso. Tenemos tendencia a echar responsabilidades afuera; este mes donde se reinicia el año, observar donde esta el modo en que dirijo mi accionar cometiendo el mismo error que lleva al fracaso o frustración.

Marte y Urano, piden tiempo, persistencia ante los cambios e imprevistos, logrando dar a estas situaciones impredecibles, la capacidad de creación; salidas geniales, ante circunstancias que cambian los objetivos esperados.

Cambia desde adentro y cambiará lo que viene desde afuera.

Tauro en casa 9

Este mes de reinicios, Tauro toma sus tiempos para llegar a tomar acción, tendrá este signo por 7 años el Planeta Urano, que lo sorprenderá constantemente rupturas, todo lo esperado puede tener movimientos, idas y vueltas, como un entrenamiento de sorpresas para salir del letargo y comodidad que siempre disfruta la energía taurina.

Viajes, estudios superiores, piden estar atentos a que lo pactado por tu pensamiento, es allí donde hay un procesos de adaptación, por lo tanto, puede ser distinto a lo que la mirada real puede ver. Depende de tu capacidad para valorarte para poder enfrentar las nuevas propuestas que son sociales y piden una gran adaptación. Rompe tu mismo las rutinas, improvisa un nuevo modo de ver la vida, sin perder valores y creencias que aumente tu fe como base de estabilidad.

El amor a uno mismo es el primer amor.

Géminis en casa 10

Este mes se inicia con el regente de este signo, Mercurio, en fase retrograda. En esta posición casa 10, lleva a dirigir los pensamientos a un proceso de revisión en el plano profesional, terminar un proyecto de trabajo puede ser un retraso que necesita reverse y apuntar a un mejoramiento. Plantearse si lo que haces en tu profesión te da felicidad o solo te pone en un esfuerzo que no te satisface.

Revisar es ir hacia atrás para poder mirar desde otra perspectiva una situación y encontrar el verdadero camino a seguir, confiando en el sentir y tomando el riesgo en cada decisión.

Tu certeza está en tu corazón.

Cáncer en casa 11 con el Nodo

Esta combinación dirige la energía a agruparse con los que tienes afinidad emocional-afectiva, hay una misión que se esta potenciando dentro de ti, tu capacidad de contener y nutrir a otros, es parte de la misión de tu alma. Tu tienes la posibilidad en grupo de dar y recibir a través del sentir, del afecto, un gran camino de evolución y servicio.

Reinicia nuevos encuentras grupales, familiares, que conecten con nuevas etapas, potenciando proyectos que entre todos puedan desarrollar formas solidarias que ayuden a todos los que se agrupen. Respetando las capacidades de cada miembro de estos grupos, pueden lograr entre muchos, lo que no se puede individualmente.

Agruparse con un mismo objetivo potencia un logro común a todos.

Leo en casa 12

Tener fe en si mismo es una gran oportunidad para avanzar en la vida, esa fe conectada con lo divino celestial es doblemente potenciado para lograr, llegar a los más altos objetivos.

Este inicio anual del zodiaco pone a Leo en un proceso de introspección, confiando en esa fe propia y divina, si hay un proyecto, un sueño a realizar, es momento de gestar respetando con humildad el proceso; para que se transformen ciertas circunstancias externas y dar a luz este nuevo ciclo, cuando este lo suficientemente maduro. Utilizá tu capacidad de organización, dirige y ejecuta paso a paso lo que pronto será una realización.

La capacidad de centrarse, es la mejor forma de que se organice todo.

Virgo en casa 1 con la Luna

Reiniciar sin dejar al azar ningún detalle es un exceso de responsabilidad que puede agotar tu vitalidad, el cuerpo siempre necesita de descanso y buena alimentación para poder funcionar equilibradamente.

Los desequilibrios emocionales pueden deteriorar la energía vital y por lógica la salud. Cuida tu vitalidad tomando menos responsabilidades, exigiéndote menos, se útil a tus necesidades, expresa tu mundo emocional. Tomá consciencia de tus necesidades, se un tanto egoísta y aprende a decir no, cuando sea necesario, quienes te aman de verdad pueden aceptar un no quiero o no tengo ganas.

Si no te servís a vos mismo, no podés servir a otros.

Libra en casa 2

Esta combinación lleva a un nuevo ciclo de autoestima, tus relaciones tienen que estar equilibradas; lo que necesitás y lo que necesita el otro tiene que estar bien pactado, revisado, hablado para que no se caiga en perder espacios de libertad, de individualidad clara.

Compartir la vida con otros es una tarea difícil, puedes hacer de tu vida una dependencia del otro o simplemente ver como te complementas, aclarando cuales son tus capacidades que puedes dar en las relaciones y cuales son las que no tienes para que te acompañe el otro complementando.

Si buscás tu libertad, también tenés que respetar la libertad de los demás. Organizá tus valores, aceptá que los otros tienen otra forma de valorar y moverse en esos valores.

El equilibrio llega, cuando cruzás entre el bien y el mal encontrando el punto medio justo.

Escorpio en 3

Momento de reiniciar nuevos conocimientos, estudios, capacitarse en algún curso que potencie tus actividades y trabajo, serán de transformación para tu mente y tu forma de comunicación.

Toda practica disciplinada y profunda hará un cambio en tus procesos neuronales, que te amplíen la visión, también te dará la oportunidad de llegar a otras personas de tu ambiente o comunidad.

Restablecer una forma nueva de comunicación, es un modo de abrir la gran capacidad de tu alma.Muestra tus capacidades renegadoras y transformarás tu mundo de convivencia.

Transformá tu pensamiento y transformarás tu ambiente cotidiano.

Sagitario en casa 4 con Júpiter

Programar un viaje y plantear este viaje en familia puede ser una gran propuesta, también pueda ser un deseo familiar cambiar el lugar de residencia.

Reiniciar temas familiares para una expansión, tanto desde lo inmobiliario como las propuestas de nuevos niños que llegan a la familia.

El ambiente familiar puede estar cambiando sus creencias, sus modos filosóficos de vida, únete a limpiar los procesos ancestrales kármaticos, la información que traes ayuda a todos los miembros de tu familia, el crecimiento entre todos, ayuda a la evolución ancestral y familiar.

Viajá hacía un nuevo estado de contacto con tus familiares. Puede expandir toda una generación.

Capricornio en casa 5 con Saturno y Plutón

La aceptación del crecimiento de los hijos, la madurez de cada uno de ellos, se transforma en procesos que son personales, no puedes intervenir en esos cambios.

Suelta las viejas estructuras que considerás que pueden sostener a tus hijos en la seguridad que tu le provees, ellos necesitan de tu afecto. Observá el modo que te conecta con ellos, buscá un vínculo más cercano a las necesidades de niños y jóvenes.

Responsabilidad con sentido de transformación es la consigna para este inicio anual, esta consigna está dirigida a tu forma de amar y crear. Tus hijos son tu creación y pueden ser también tus creaciones, en algún espacio como el intelectual, emocional o espiritual.

Enamórate de tus talentos y encontrarás nuevas bellezas, talentos en los demás.

Amá con la ternura que hay en tu corazón y crearás grandes obras.

Acuario en casa 6 Con Venus y Lilith

Amar a la libertad en un plano mental puede ser un ideal maravilloso, la realidad diaria, esta llena de rutinas que pueden ser esclavizantes, pero solo la genialidad creativa es la que logra romper con rutinas aburridas. Este mes reinicia tu forma cotidiana de trabajar, sal de las rutinas con tiempos de esparcimiento, cambios de actitudes, buscá sistemas que te alivien trabajo, buscá que te asistan, asesoren profesionales o coaching que puedan sacar el mejor potencial de tus capacidades.

Escuchá tus necesidades vitales, buscá que tu cuerpo este conectado con tus deseos, cambiá hábitos tóxicos para mejorar tu salud. Reiniciá tus tiempos de actividad física y una buena alimentación energética.

Las mejores ideas se materializan con actos concretos creativos.

Piscis en casa 7 Mercurio y Neptuno en Piscis, Sol y Quirón en Aries

Esta combinación cargada de energía, pone de manifiesto mucha actividad en Piscis, Mercurio y Neptuno pone a este signo un proceso de finalizar con antiguas tendencias evasivas, revisar que tienes que dejar, que ya no te sirve y solo te daño en algún momento.

Sol y Quirón reinicia en esta posición el encuentro de un proceso de sanación, toda la humanidad sufre por no haber desarrollado una consciencia emocional y este es tiempo donde se propone alta capacidad mental y competitiva; dejando de lado el espacio emocional que no permite el verdadero crecimiento del ser. Piensa tus ideas revisando desde el pensamiento y conectando con tu sentir profundo.

Relacionarse en pareja, sociedad o en general con los demás no tiene buen registro de la vivencia emotiva y es por eso que existe muchos espacios donde el dolor y la herida esta cargada en lo más profundo de la psique de una persona.

Este mes para Piscis es dejar el pasado tóxico y comenzar con un proceso de verdadera sanación de sus emociones y experiencias vividas que dejaron una huella o herida.

La sanación de tus emociones, activan tu alma. Dejá el sufrimiento por la evolución espiritual.