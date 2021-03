¿Por qué la autoestima es el secreto de una pareja feliz?

Cuando vemos nuestro pasado y lo comparamos con nuestro presente y percibimos "que no cambió nada" o que estamos "peor" que antes, es porque no nos dirigimos a crecer y nos olvidamos de proyectar un futuro mejor, cuando tenemos muchas limitaciones y nos revalorizamos es probable que renunciemos a las metas por miedo a fracasar y terminaremos cosechando un presente sombrío, lleno de quejas y miedos que nos impiden crecer y mejorar.

La autoestima es el valor de animarse a atravesar los límites y creer en nosotros mismos para atravesar las pruebas del camino.

La autoestima es un reflejo de cuánto confiamos en nosotros.

Es importante sumergirse en un autoconocimiento y en un viaje interior para luego sanar heridas, porque si yo no me conozco "que vivo 24hs conmigo" ¿cómo otro podrá reconocerme afuera? Las heridas son aprendizajes que nos recuerdan quienes somos verdaderamente. Sanarnos implica aprender las lecciones ocultas en las lesiones que experimentamos en el pasado. Creemos que nos conocemos, sin embargo, muchas veces nos preguntamos ¿por qué me pasó esto a mi? o "no sé lo que quiero". Esa sensación de no saber por qué me pasan las cosas o el simple acto de no saber qué quiero, qué deseo, "nos muestra la desconexión con nuestro ser" y deja en evidencia que tenemos la mirada afuera, nos preocupa más lo que los otros piensen de uno que lo que pensamos nosotros de nosotros mismos!

Para establecer la confianza en uno mismo hay que iniciar un proceso de autoconocimiento, invirtiendo en nosotros mismos. Aprender a darnos lo que queremos y dejar de desvalorizarlo, postergando nuestros deseos y proyectos por poner "a los demás primero".

Me valoro cuando mi palabra, lo que pienso y creo es más fuerte "que lo que otros pueden opinar". Me valoro cuando elijo lo que quiero ante los demás, cuando me defiendo poniendo el límite a lo que no me gusta, me valoro cuando dejo de estar en deuda conmigo, cuando aprendo a decir que no a los demás y decirme que sí ante lo que deseo. La valoración es un acto de valor, siempre tendremos que afrontar miedos. Lamentablemente esos miedos siempre tienen que ver con lo demás: si digo lo que pienso "se va a enojar", y me va abandonar. Si digo lo que siento, me va a juzgar, si hago lo que quiero ¿qué van a pensar?

La valoración implica un acto de valernos por nosotros mismos y ponernos en primer lugar.

Entender que quieren te quiere te acepta con tus virtudes y defectos. Que la vida se trata de vivir la vida que queremos y no amoldarnos a lo que no nos gusta.

Por eso, quien se atreve a romper los límites entra en la valoración. Porque lo valioso entra cuando actuamos con valor.

Natalia Barrera