La ciencia lo revela: ¿quién ama más, los hombres o las mujeres?

Cuántas veces no has escuchado la pregunta de: ¿Quién ama más los hombres o las mujeres? Un estudio reveló una respuesta científica a través de los procesos químicos de nuestro cuerpo, y hoy se revelará el secreto.

El investigador Eduardo Calixto reveló, que las mujeres poseen mayor rango en el área de conectividad al lenguaje, pudiendo así formar vínculos afectivos y relaciones más fuertes a través de las palabras.

Los hombres son todo lo contrario, pues ellos pueden enamorarse más rápido, teniendo como lado negativo que estos no crean vínculos afectivos en el proceso.

Al mismo tiempo se conoce que las hormonas juegan un papel importante, ya que las mujeres cuando están en sus días de ovulación, suelen ser más cariñosas con los hombres.

Ambos sexos pueden enamorarse con la misma intensidad, pero de maneras muy distintas y duración diferentes, pero no te preocupes, no tengas miedo a enamorarte, deja que todo fluya y que el universo sea tu único aliad. No temas de expresar tus sentimientos.