Según la ciencia ¡es posible hacer que un hombre infiel cambie!

Muchas mujeres que han sido víctima de engaño, suelen preguntarse ¿si un hombre infiel en realidad puede cambiar?, el día de hoy te indicaremos según diversas investigaciones que puede suceder con los hombres infieles.

La terapeuta, Carine Goldstein, señaló, "es posible que una pareja arregle sus problemas luego de un engaño", ya que existen algunas maneras fáciles de saber si el hombre no recaerá nuevamente en la infidelidad.

La gran mayoría de los hombres piensan que al ser infieles solamente crearán una molestia en su pareja, pero en realidad esto va más allá, ya que puede afectar emocionalmente a la persona que amas.

Según la terapeuta de Texas, Liz Higgis indicó, " si el hombre y la mujer son de mente abierta es posible que puedan rescatar la relación y superar la infidelidad".

Por otra parte en la terapeuta de matrimonios y familia, Sheri Meyers, señaló, que hay un tipo de hombres infieles que jamás cambiará, “estos son los hombres que culpan a su pareja por la falla que han cometido, siempre buscan justificar el haber recurrido a tener un amante, sin asumir su responsabilidad ante el acto”.

Otra opinión de la, psicóloga, Natalia Gurdian, considera la frases "si te lo hace una vez lo haga siempre" o " una vez infiel, siempre te será infiel", las cuales son totalmente falsas, ya que existe una serie de requisitos para que una persona realmente cambia.

Una persona que ha sido infiel debe aceptar su culpa al cien por ciento, ya que el cambio se produce cuando admites tus errores.

La persona que cometió la infidelidad debe sentirse y mostrarse arrepentido, por su parte la persona que recibió la infidelidad por parte de su pareja necesita sanar para que realmente exista el perdón.

El infiel debe estar abierto a responder todo tipo de preguntas y no ocultar detalles, de lo contrario si no quiere dar detalles de la infidelidad, esto quiere decir que realmente no está arrepentido.