Tres métodos no invasivos para depilar y perfilar cejas

La forma ideal de las cejas es personal, tanto como lo son los métodos no invasivos para dar con ella. Si ya has comprobado la diferencia entre cuidar tus cejas y no hacerlo, esta nota es para tí. Conoce las tres maneras de perfilarlas, emprolijarlas y depilarlas de forma natural para tener una mirada espectacular.

Pinzas, cera e hilo: las cejas depiladas, perfiladas y espléndidas son posibles

Alrededor de los ojos contamos con dos grandes aliadas para lucir más amplia y femenina la mirada: las pestañas y las cejas. En el caso de las cejas, enmarcan la mirada, otorgan personalidad y profundidad. Por eso, cuidarlas y mantenerlas sanas y prolijas es clave.

En una época se usaron las cejas finas, pero ahora ¡huimos de ellas! Sabemos lo que suma tener una mirada sólida, con cejas y pestañas tupidas y bien formadas. Por eso, crece la demanda de este servicio y si quieres saber todo sobre los mejores métodos para tratar tus cejas. Simplemente, sigue leyendo.

Cejas y pestañas son clave para conseguir una mirada de ensueño. Fuente. El mundo.es



Cejas de acuerdo a las facciones, definidas y hermosas

Las maneras de lograr cejas espectaculares son varias:



Depilación con pinzas: un clásico natural

La técnica de depilar pelo por pelo con un espejo de aumento y una pinza es un clásico. Es mínimamente invasivo y puedes realizarlo en casa o contratar el servicio de un profesional. El secreto es acertar con la pinza para contar con la máxima precisión.

Antes de comenzar la depilación hay que tener definido el diseño de la ceja, para que este rápido y sencillo método no invasivo sea realmente eficaz. Una buena opción es delinear la forma deseada y luego emprolijar depilando los cabellos que queden por fuera.

La recomendación de los expertos es limpiar bien la ceja antes de comenzar con un poco de alcohol y desinfectar la pinza también. Las mejores son las de acero inoxidable biseladas porque consiguen extraer el pelo sin forzar desde la raíz.



Cera: otro método no invasivo para practicar con cuidado

Si bien no es para diseños precisos, es cierto que la depilación de las cejas con cera resuelve cuando hay mucho cabello en el entrecejo, por ejemplo, o se quiere hacer un trabajo más rápido.

Eso sí, jamás se puede practicar este método si existe la tendencia a la flacidez o el párpado caído para evitar que esto se agrave.



El diseño con hilo: una opción más moderna

Entre los métodos no invasivos con más demanda del mercado está el diseño de cejas con hilo. Aunque tiene origen en una manera de depilar las cejas que idearon nada más ni nada menos que los persas, se trata de una manera de perfilar cejas de avanzada, por la calidad de los productos y el perfeccionamiento que alcanzó la técnica.

Los expertos en depilación con este método indican que es una técnica que arranca el vello de raíz pero con una precisión superior a otras maneras de hacerlo, que además no maltrata la piel al hacerlo.

Así, permite la extracción de líneas perfectamente definidas de cabello. Es un método que conlleva varias sesiones y que implica un proceso de crecimiento y regeneración folicular que crece luego de dos o tres semanas.

Es un método indicado para pieles sensibles, rápido y que protege el contorno del ojo de la aparición de manchas, arrugas, flacidez a diferencia de otras técnicas. La ventaja es que perfilar cejas con hilos es muy exacto y la ceja queda super definida, con lo cual la mirada se potencia. Además, se ven más limpias y prolijas.

¿Te animas a avanzar con alguno de estos métodos no invasivos para depilar y perfilar tus cejas hasta verte espectacular?

Aunque debemos decir ¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.