Danna Paola, impecable sin maquillaje

Sin dudas, Danna Paola es una de las famosas del momento que más llama la atención. Se muestre cómo se muestre, cuando comparte lo que hace en su vida personal y profesional, revoluciona las redes. Por eso, las fotos que sube a sus redes generalmente dan mucho de qué hablar y esta vez, lo hizo sin ningún pudor en su Instagram, a cara totalmente lavada, sin maquillaje. ¿te la imaginas?

A cara lavada y sin una gota de maquillaje: Danna Paola recibe halagos y críticas

Esta vez, como no acostumbra hacerlo seguido, la mexicana subió una imagen a cara lavada sin una gota de maquillaje. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de 33 millones de seguidores. Como era de esperarse, despertó unos cuantos comentarios donde en su mayoría, fueron miles positivos y otros tantos, maliciosos.

Como epígrafe de la fotografía escribió: “Literal… hoy… no me puedo levantar… “, y se la vio sin maquillaje. Está claro que es muy poco común en ella, pero sus fans no tardaron en desbordarla de halagos.

Danna Paola a cara lavada, recién levantada y sin una gota de maquillaje. Fuente: Instagram.

La actriz y también cantante, demostró que es guapísima de cualquier manera: ‘Muy linda como siempre, Literal eres una mujer hermosa y mi amor imposible, Tu fan desde niña, eres bonita Danna, la mejor’, fue uno de los tantos comentarios positivos.

Asimismo, cabe señalar que, desafortunadamente para esta joven de 22 años, no todo ha sido miel sobre hojuelas durante el crecimiento de su carrera, ya que hace apenas un par de semanas, fue víctima de bullying en las redes sociales.

Todo sucedió luego de compartir una fotografía en donde llevaba puesto un diminuto short y se veían sus piernas, la que muchos criticaron, afirmando de que se veía “gorda”. A tal momento de mal gusto, la joven hizo oídos sordos ya que también opinan por su delgadez. Por ello, es que fue por más y bien por ella, porque su belleza traspasa cualquier tipo de comentario malicioso.



Danna Paola es una conquistadora de las redes

Sin temor a seguir recibiendo críticas, la actriz cada tanto se exhibe al natural. Su influencia sobre las jóvenes de su edad va más allá de todo y así lo demuestra con los fieles seguidores en sus redes.

Pese a las críticas recibidas por su aspecto físico, Danna Paola sigue dando de qué hablar. Con cada foto que sube revoluciona Instagram. La cantante volvió a hacerlo, sin importarle nada, con una 'selfie' que donde ha escrito: "Y la luz encuentro al fin... i see the light... Odio usar hashtags, pero aplica #NoFilter"." Danna Paola al natural sin maquillaje. Fuente: Instagram.

Dicha fotografía acumuló más de 660 mil 'me gusta' y más de 2 mil comentarios en los que la gran mayoría destacaron su rostro perfecto. Maquillada o no, queda muy claro que Danna Paola se cuida mucho, casi no tiene imperfecciones y es una mujer de una increíble belleza natural. Eso, es algo que no puede lograr ni el mejor de los maquillajes y ella cada tanto, se encarga de dejarlo claro en las fotografías ¡Bravo!

Y tú ¿Cómo crees que se ve mejor? ¿Con o sin maquillaje?