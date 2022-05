Estar tristes no es tan malo, un psiquiatra cuenta por qué

El psiquiatra Juan José Vilapriño habló en su columna de MDZ Radio sobre la tristeza, a fin de reivindicarla y desterrar un poco su "mala fama". De hecho, dijo que a lo largo de la historia ha sido una emoción sumamente beneficiosa para los seres humanos, algo que está científicamente comprobado.

"No estés triste", "no llores", "ponete contento, dale", "ya pasará". Son sólo algunas de las frases que escuchamos y decimos cuando alguien está triste. Pero más allá de nuestros deseos, porque a la mayoría de nosotros no nos gusta sentir esta emoción, Vilapriño sentenció que "a la tristeza no la vamos a poder sacar nunca, forma parte de nuestra humanidad. Estar triste (como tener temor, alegría, enojo) es parte estar vivos".

Pero aclaró que "sí es importante regular la tristeza, tenerla, pero metabolizarla y sacarle provecho". Es que, según dejó en claro el psiquiatra, más allá de las teorías, en la práctica real todos tenemos tristeza en algún momento y es inevitable. ¿Es posible estar todo el tiempo feliz y alegre? "Culturalmente estamos formateados para buscar la felicidad permanente y eso, además de no ser real, no es bueno, quien se muestra todo el tiempo feliz en definitiva es un negador de la realidad".

Las emociones son breves y tienden a apagarse y a aparecer bruscamente. Entonces no vamos a tener alegría permanente, porque se extingue. "El miedo, el enojo, la alegría, la tristeza, todas las emociones están hechas para interactuar e intercalarse entre sí", aseguró.

De todos modos, sí destacó que debemos intentar que las emociones no nos comanden, que no nos terminen gobernando, sino poder regularlas.

Juan José Vilapriño aseguró que "está documentado que la tristeza ha ayudado a muchas personas a tomar decisiones cruciales en la vida. En momentos de tristeza es donde la realidad aparece y no la podés tapar. El realismo que nos da la tristeza es en un momento, darnos cuenta y después seguir con la vida".

Para qué sirve la tristeza

Para hacer introspección, conocerse

Es la que más ayuda al soporte social, porque cuando estás triste vienen tus cercanos a consolarte. En general la gente se acerca más al triste que al alegre.

Trae realismo, porque uno puede ver las cosas más cercanas a la realidad.

Genera empatía, en su dosis justa, la tristeza ayuda a ponerte en el lugar del otro.

Por eso, Vilapriño deseó -a modo de chiste- tristeza para toda la audiencia de No Tan Millennials, el programa donde todos los miércoles hace su columna.