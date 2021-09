La rutina de belleza de Salma Hayek es tan fácil que todas podemos clonarla

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas con mejor cutis y figura. Ella no sigue los hábitos de otras celebridades, sino que ha aprendido sola y con algunas recomendaciones familiares a cuidar de su piel. Definitivamente algunos consejos te sorprenderán.

La actriz sigue una rutina de belleza única que ella misma ha creado. No tiene ningún componente o paso extraño porque hace sus consejos extensos a todas con productos esenciales, naturales y accesibles.

No limpia su piel

Este es uno de los tips infaltables en la rutina de belleza de Salma. Foto: Wikipedia

Uno de los pasos de la rutina de belleza de Salma Hayek que no creerás es que apenas se levanta ¡no lava su cara! Esto es porque su abuela le dijo que en la noche la piel recupera todos sus activos y no hay necesidad de lavarla por la mañana.

Lo que hace es rociar su rostro con agua de rosas para incentivar las células de su piel y antes de irse a la cama limpia su rostro con aceite de coco para desmaquillarlo.

Mascarillas

Una mascarilla llena de ingredientes sin usar productos caros. Foto: SensaCine

Salma Hayek no es de seguir la típica rutina de belleza de las celebridades mediante las cuales utilizan miles de sérums y de cremas hidratantes. La actriz hace una mascarilla con avena, hibisco, zumo de frutas, vegetales, agua, leche de almendras y miel para dejar su piel tersa y brillante.

Sin restricciones

Comer y tomar vino son de las actividades favoritas de Salma. ¿Por qué dejar de hacerlo? Foto: Telva

Salma Hayek afirma siempre que ella no sigue una dieta o plan alimentario porque le encanta comer de todo y tomar vino. Explica que tiene un cuerpo sano pero no se ejercita todos los días ni tampoco se vuelve loca contando qué es lo come y lo que no sino que su plan se basa en comer de todo un poco, desde carnes pasando por carbohidratos hasta frutas y verduras.

¿Bótox? ¡Nunca!

Salma prefiere lo natural siempre. Foto: Woman

Salma es una de las pocas celebridades que puede defender su piel diciendo que jamás ha usado bótox. Ella explica que nunca lo ha preferido sobre métodos naturales porque se convierte en algo adictivo que en algún momento necesitará su piel para no caerse a pedazos.

Poco maquillaje y de calidad

Salma Hayek es partidaria de usar poco maquillaje pero de calidad. Foto: Pinterest

A la hora de maquillarse, Salma Hayek solo elige un corrector de ojeras para tapar imperfecciones, una base, una pequeña cantidad de barra de labios en sus mejillas- gran truco para darle un color distinto y más cremoso- y un labial en algún color oscuro como el rojo granate o violeta borgoña, dos colores que resaltan su piel oliva.

La rutina de belleza de Salma Hayek es fácil, accesible y sin complicaciones. ¡Estandarte de la belleza real, si los hay!

