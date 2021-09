Prepara tu propio serum antimanchas: casero, orgánico y natural

El serum antimanchas orgánico, natural y casero es posible y en pocos pasos lo tendrás entre manos. Y es que conforme pasan los años, la piel se llena de imperfecciones en el tono. Entre el sol, los embarazos, el acné u otras afecciones la piel se comienza a verse despareja, lo cual afea el aspecto, resalta arrugas y líneas de expresión y suma años.

Por eso los serums, cosméticos que concentran sustancias orientadas a tratar la piel por distintos motivos, son ideales. Son absorbidos mucho más rápido que las cremas y por ello son más efectivos.

Por supuesto, se usan antes de la crema y se combinan con ellas, ya que sus cuidados y activos también son necesarios, pero permite puntualizar tratamientos y encontrar efectos lo antes posible.

Por supuesto, nada mejor para evitar las manchas que usar protector solar. Es clave mantener protegida la piel de sus efectos nocivos y recurrir también a sombreros, evitar la exposición al sol en horas del mediodía y beber mucha agua.

Pero si todo esto se hace e igual se padece de manchitas, éstas tienen múltiples causas y puede que no sean directamente causadas por el sol: pequeñas cicatrices, cambios hormonales o melasma pueden ser algunos de los motivos.

Por suerte, más allá de las causas existen distintos tratamientos pero ¿buscas uno más natural, orgánico y económico? Nada más práctico que un serum casero para esos casos.

Fácil de preparar y super efectivo contra todo tipo de manchas, el serum casero tiene, además, un aroma increíble. Fuente: Craftología.

Crea tu propio cosmético natural: serum casero antimanchas

El serum casero actúa mejor de noche. Como este - además- tiene vitamina C, este activo trabaja más profundamente durante las horas de descanso y sin luz, por lo cual es ideal para sumar a tu rutina de belleza por las noches, antes de la crema nutritiva o lo que uses.

En zonas clave como el bozo y las mejillas, puedes colocar un poco más de cantidad. Pero la verdad es que con tan sólo unas pocas gotas, sentirás un efecto renovado y luminoso por la mañana.

Vamos a prepararlo

Para comenzar, prepara una olla como si fueras a hacer un “baño maría“ para derretir chocolate. Pero lo que harás será colocar en un recipiente dentro de la olla con agua al fuego y dentro, agua de rosas.

Ideal si es un frasco de vidrio resistente al calor.

Con dos cucharadas de agua de rosas es suficiente. En un minuto se entibia y así la vitamina C se disolverá con más facilidad.

Se apaga el fuego y se suma la vitamina C, que se compra en farmacias en polvo como ácido ascórbico. Es frecuente que las personas lo compren ahí para prevenir resfríos.

Con una cucharada de ácido ascórbico basta, pero si trituramos pastillas de vitamina C, es igual y en ese caso se deben usar aproximadamente dos pastillas hechas polvo.

Cuando hacen contacto el agua de rosas con la vitamina C logran un color rosa fuerte. Para que tenga la consistencia de un serum añadir una cucharada de glicerina, que es soluble en agua así que se integrará sin problemas y luego, una cucharada de gel de aloe vera puro.

La glicerina es un humectante excelente para la piel. El aloe es reparador y también tiene propiedades que hidratan y tratan las manchas. Además, aporta luminosidad.

Como la vitamina C es sensible a la luz solar, habrá que pasar el serum casero antimanchas a un frasco oscuro y guardarlo en un cajón o lugar seco, en donde no le de la luz del sol ni quede en contacto con un ambiente demasiado húmedo.

¿Existe algo mejor que fabricar tus propios cosméticos, sin químicos, naturales, efectivos y económicos?

