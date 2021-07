Los secretos de Máxima de los Países Bajos para lograr una piel perfecta después de los 50

Con un estilo distinto, Máxima de los Países Bajos es la reina más popular que jamás se haya visto en Holanda. Divertida en sus atuendos, con sonrisa carismática y una piel radiante, su majestad argentina deslumbra a propios y ajenos.

Secretos de belleza de la Reina Máxima

Pero además de popularidad, carisma y encanto, la esposa del Rey Guillermo impacta por sus looks. Siempre impecable, se muestra natural, elegante y presume una belleza innegable de pies a cabeza.

Esto incluye el rostro de su alteza y una piel perfecta con 50 años ya cumplidos. Pero ¿Cuáles son sus trucos y cuidados para lograrlo?

Fuente. Vanity Fair

El año pasado, según Vanitatis, la Reina Máxima confesó en una nota a una influencer holandesa, Nienke Plas, que sigue un truco casero heredado de su mamá, María del Carmen Cerruti.

Para lograr que la piel esté libre de bacterias y gérmenes que puedan producir imperfecciones, granos o desbalances, Máxima de Holanda bebe una cucharada de vinagre de manzana todas las mañanas.

La influencer compartió el tip que, según ella, le reveló la propia Máxima en un almuerzo que los reyes ofrecieron en el palacio Noordeinde para otorgar los premios a la excelencia que reconocen a distintas figuras deportivas, de la música, la comunicación y las ciencias del país.

Fuente Fashion

Esto explica la perfección de la piel de la Reina Máxima: joven y libre de imperfecciones e impurezas. Una cucharada de vinagre de manzana disuelto en agua también colabora a disminuir los niveles de azúcar en sangre, colesterol y los riesgos de tener alguna enfermedad cardíaca.

No obstante, no son todos remedios naturales en su rutina de belleza. La apariencia de su rostro requiere un trabajo 360º que la Reina no descuida a juzgar por sus radiantes resultados.

Fuente. 100 radios

La alimentación es un cuidado integral que influye directamente en la apariencia de la piel y Máxima lo sabe.

Por eso la reina admitió varias veces que le da mucha importancia al desayuno y es devota de las frutas frescas para el primer momento del día junto con una porción de yogurt natural.

Durante el resto del día, evita azúcares procesados y carbohidratos. En cuanto a la actividad física también apunta a mantenerse activa: Máxima de Holanda se entrena en natación junto a sus hijas y cualquier traslado cotidiano dentro de los límites del palacio los hace en bicicleta.

Dueña de un estilo fresco, natural y espontáneo, la Reina Máxima cuida mucho que cualquier tratamiento de belleza acompañe su edad y no le quite expresión.

Si bien se cree que se realiza baby botox, tratamientos de despigmentación y pulido superficial mecánico, terapia láser para estimular la producción de colágeno y elastina y la nutrición con cremas de lujo durante el día y la noche, todo esto respeta el cuidado natural.

Es decir, cada cuidado, minuciosamente seguido por profesionales, acompañan las características de su propia piel sin querer modificarla, plancharla completamente ni hacerla parecer “otra“. Esto por propia orden expresa de la Reina, que considera importante ostentar una belleza real por el mensaje que contiene y porque no le interesa ser ninguna más que ella misma.

Fuente. 100 radios

Sin dudas, una Reina diferente que logró lucir impecable, imponer tendencias y no dejar a un lado sus tradiciones ni sus convicciones.

Los secretos de belleza de Máxima de Holanda ¿serán también los secretos de su éxito?