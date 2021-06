Cruella de Vil tiene su propia línea de maquillaje: rebelde y sensual

Cruella de Vil estrenó película como protagonista en Disney. Pero además la villana, que es el temor de cualquier dálmata, lanzó su línea de cosméticos, nada menos que de la mano de MAC Cosmetics.

Foto: Vanitatis

The Disney Cruella Collection según la firma MAC cuenta que “fomenta la herencia subcultural, inspirándose en el ícono de la moda más amado y odiado que encarna perfectamente la era Punk y New Wave de finales de los 70' y principios de los 80', con su vívida línea de labios carmesí y sombras intensas en blanco y negro’”.

Para seguir con su estética punk y rebelde el empaquetado de los cosméticos no se queda atrás, está basado en sus colores favoritos -negro, blanco y rojo-, lo cual hace que todo sea una experiencia sensorial desde que lo compras hasta que lo aplicas en tu rostro.

Labiales matte

Foto: MAC

Vienen en 3 rojos distintos, como Sweet & Vicious (rosa claro), Devil in the Details (rojo brillante) y Camden Caper (rojo sangre). Recordemos que el único color que lleva Cruella en sus labios es el rojo, tonalidad que no podía faltar en esta línea.

Delineador

Foto: MAC

Este delineador tiene una característica: viene con dos dos puntas en diferentes colores, uno blanco y otro negro. No se corre, es de larga durabilidad y es resistente al agua.

Sombras y rubor

Foto: MAC

El rubor está enriquecido con vitamina E y aporta un tono natural altamente pigmentado.

El juego de sombras se divide en ocho colores con tonalidades metalizadas o satín.

¿Amante de Mac y de Cruella? Bueno, esta línea es para tí. Además, te verás más glamourosa que nunca.