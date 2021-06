Te contamos cómo es la rutina saludable y relajante de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston es una de las famosas más seguidas e inspiradoras, sea por sus looks como por su estado físico, su manera de alimentarse y su equilibrio en general. Aquí te contamos cómo es un día saludable en la vida de Aniston.

Jennifer es una mujer activa que si no está filmando una película, está ocupada en proyectos personales como el que acaba de lanzar junto con Nestlé: una línea de colágeno con los suplementos Vital Proteins.

Este es uno de los pasos en su rutina del día a día, ya que afirmó que ”el colágeno es el adhesivo que mantiene tus células unidas y contribuye a tu bienestar desde adentro”.

Foto: Telva

Además, lo primero que hace al levantarse es tomarse un café y luego meditar o a veces al revés, según contó. Pero siente que ambas actividades siempre deben estar para reforzar su calidad de vida, ya que la meditación para ella es un cable a tierra y la ayuda a relajarse y a focalizarse.

Y aunque no lo crean, Jennifer pasa una hora u hora y media al día sin celular. Es algo altamente recomendado no ver redes sociales o Whatsapp por esa cantidad de tiempo. "Nada de móviles, ni de emails, ni de mensajes, ni de redes sociales. No miro nada de eso durante una hora u hora y media. Lo recomiendo mucho: si lo haces durante una semana, no te creerás los resultados", contó.

Foto: Net TV

Tampoco deja de lado, ni un sólo día, sus paseos matutinos con sus tres perros: Lady Chesterfield, Clyde y Sophie, ya que le resulta otra actividad sumamente despejante. Además, reconoció que ama alimentarlos y es otra parte de su rutina.

Foto: Pinterest

Por último, remarcó que la alimentación es fundamental para ella, ya que cuando era joven comía mal y empezó notar las consecuencias tanto en su cuerpo como en su humor.

“No es una cuestión únicamente nutricional, también es emocional, espiritual. Ser plenamente conscientes de lo que ponemos en nuestros oídos, en nuestros ojos, de lo que consumimos, lo que vemos en las redes sociales y en las noticias. Es muy, muy, muy, muy importante para nuestro bienestar”, contó Aniston.

Y así es como te enamoras cada vez más de Jennifer Aniston.