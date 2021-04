Los peinados de los Oscars 2021 que serán tendencia durante este año y el 2022

En las alfombras rojas siempre existen aquellas que aciertan y aquellas que no. En este caso, Oscars 2021, nadie desacertó en su look sino que, por el contrario, hubo muy buenos estilismos completos. ¿A qué nos referimos por completo? Que no solo fue buena su elección de vestuario, sino también su elección de maquillaje y peinado.

Por supuesto, hubo algunas que resaltaron por sobre las demás y que buscaron un look nuevo y fresco, que en pocos minutos todas las mujeres del mundo queríamos replicar. Además, algunos ya se postulan como tendencia del año o del que viene. Como ya dijimos más arriba, tenemos aquellas que apostaron por lo natural y otras que se dejaron llevar por lo clásico.

* Pelo suelto

Cortesía: Getty

Zendaya debe de haber sido la que más llamó la atención por su peinado con ondas que se veía extra natural y suave. Además, combinaba muy bien con la simpleza de su Valentino en color amarillo neón. Por otro lado, Reese Witherspoon, fue otra que apostó por llevar el pelo suelto lacio y hacia atrás, con el objetivo de mostrar sus pendientes largos.

Cortesía: Getty

* Coletas

Cortesía: Getty

En esta sección, la que más resaltó fue sin dudas, Margot Robbie con su coleta de ondas al agiua y un súper flequillo largo con mechones a los costados.

* Moños bajos

Cortesía: Getty

Maria Bakalova y Vanessa Kirby se decantaron por estos peinados compuestos por moños bajos: Vanessa, extra tirante mientras que Maria más suelto o relajado. Cortesía: Getty

* Bobs Cortesía: Getty

El corte más favorito de la noche fue el de Halle Berry y su súper mega extra corto bob con flequillo cortina que nos encantó a todas.