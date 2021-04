¿Melena larga y suave? Los mejores consejos útiles para que tu pelo crezca sano y fuerte

Con el pelo es fácil la cosa: hay que cuidarlo para que crezca sano. Es como cualquier otra parte del cuerpo en donde debemos cuidar nuestra salud. No hay que tener miedo si el pelo no crece tan rápido, ya que en realidad puede crecer un centímetro, centímetro y medio por mes: no pidas más. También, debemos acordarnos de otros factores como la edad y la alimentación que son muy importantes, ya que a medida que vamos creciendo, nuestra crecida de pelo se va ralentizando. Al igual que si nos alimentamos mal o hay déficit de algunas vitaminas, podemos permitir que nuestro pelo se vea dañado.

Lo importante para un cabello sano es cuidar el cuero cabelludo, pero ¿cómo lo hacemos? Pues, los expertos explican que hay un truco muy fácil para conseguirlo: activamos la circulación sanguínea de la zona, masajeando por dos minutos todo el cuero cabelludo y mirando hacia abajo. Otro consejo es cepillar el pelo antes de irnos a dormir como lo hacían algunas abuelas.

Cortesía: Byrdie

Como dijimos más arriba, la alimentación es fundamental y para eso debemos incorporar las proteínas que encontramos en la carne, pescado, nueces y cereales integrales. También, es muy importante encontrar alimentos que tengan vitaminas A,C y E así como minerales como el zinc, hierro y Omega 3.

Otro gran tip es no olvidarnos del acondicionador y no abusar del calor a la hora de bañarnos, ya que mucha agua caliente es perjudicial para el cabello porque lo deshidrata. También, es importante no abusar de las herramientas con calor como planchitas o secadores, ya que resecan el pelo: lo mejor si no podemos obviar estas herramientas, es usar un protector térmico.