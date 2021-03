Si quieres teñir tu cabello sin dañarlo, ¡prueba con la tinta vegetal! ¿Sirve realmente?

La demanda de estos tintes se ha vuelto inmensa y, aunque parezca un tratamiento nuevo, debemos decir que ya tiene un par de años. Se ha perfeccionado mucho más que lo que eran antes y casi puedes conseguir un tinte clásico pero ¿por qué decimos casi?

Pues porque estos tintes, también llamado barros porque generan eso en el cabello, no decoloran al 100% tu pelo sino que lo que hacen es iluminarlo. Es decir no conseguirás un rubio platino con tinte vegetal pero sí iluminaciones en color miel, castaño, cobre o incluso rubio apagado. Tampoco cubrirá tanto tus canas sino hasta un 70%, ya que al no decolorar, no genera esa función.

Cortesía: Siempre Elegante

Lo bueno de estos tintes es que están compuesto por diferentes raíces, plantas y/o aceites orgánicos, es decir son pigmentos naturales, lo cual nos lleva a sentirnos más conectadas con el mundo real y la naturaleza, sin dañar nuestro cabello. Otro de sus beneficios es que es más agradable con los cueros cabelludos sensibles que no soportan los químicos como el amoníaco y, que además, logra respetar el pelo ya que no abre la cutícula del cabello, sino que el propio pelo absorbe el color.

Como dijimos, si estás buscando un color muy distinto al de tu cabello o un cambio radical o tapar todas tus canas, entonces estos tintes no te servirán, ya que su efecto es iluminar, matizar y generar una especie de naturalidad en el cabello sin exponerlo a químicos fuertes o que dañen el medioambiente.

Cortesía: Hypebae

Antes de realizar cualquiera de estos tratamientos, consulta con tu peluquero o estilista de confianza para que te aconseje un poco más sobre los tintes vegetales.