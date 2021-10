Te mostramos el champú que hará crecer fuerte tu pelo y brillante

Buscamos miles de champús y ninguno nos da resultado. ¿Nuestro pelo está mal? ¡No! Puedes que no estés haciendo la correcta elección de productos. En esta nota, te diremos cuáles son aquellos ingredientes que necesitas si quieres que tu melena crezca fuerte, brillante y sana.

Nuestras abuelas solian combinar cebolla y vinagre de manera casera para cuidar su cabellera. Ahora-y por suerte- estos ingredientes vienen en champús listos para que usemos. Algunos de ellos son de los productos más vendidos en plataformas online como Amazon.

El champú de cebolla cuenta con miles de beneficios para tu pelo ¡Úsalo! Foto: Clara

Pero ¿cuál es la magia del champú de cebolla? Pues, tiene muchos beneficios, como por ejemplo sanear tu pelo en caso de que te hayas expuesto demasiado al sol o que hayas estado en piletas con mucho cloro.

Permite que tu pelo crezca de manera más rápida, ya que favorece la circulación sanguínea, frena la caída, elimina el exceso de sebo y por lo tanto disminuye las posibilidades de que aparezca la caspa y ayuda a retrasar la aparición de canas. Sí, todo esto puede hacer el champú de cebolla.

Nuggela&Sulé es una de las marcas especialistas en champú de cebolla. Foto: S Moda

Existen varias marcas conocidas en todo el mundo y listas para usarse como Nuggela&Sulé, con un precio de 16 euros. Además de extracto de cebolla roja, tiene sales del Mar Muerto, la cual goza de propiedades curativas, anti-alérgicas, relajantes e hidratantes, y glucógeno marino que es un componente activo de glucosa, extraído de la membrana de apertura y cierre de las conchas de los moluscos. Otra de las marcas que produce champú de cebolla es Mi Rebotica y puedes encontrarlo en farmacias por un precio de 12 euros.

El champú de cebolla es fácil y rápido de usar. Foto: Hogarmanía

El champú de cebolla se usa como cualquier otro: solo debes poner un poco en la palma de tu mano y aplicarlo sobre tu pelo hasta que espume. Luego, lo lavas sin esperar y ¡listo! Obtendrás un cabello hermoso en cuestión de minutos y, además, súper sano.

Si aún no has probado ningún champú de cebolla, te recomendamos que lo uses tanto si tienes pelo grasoso como si quieres mejorar la salud de tu cabello.

Este contenido se publica a modo informativo y de ninguna manera puede reemplazar la labora de un profesional.