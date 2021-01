Con estas tres bases de makeup no sentirás la piel grasa: todas de Mac Cosmetic

La piel grasa es un biotipo cutáneo fácil de identificar: el típico brillo oleoso alojado en la "zona T" (frente, nariz y mentón) del rostro es el signo principal. Los comedones (puntos negros) y la sensación de humedad y pesadez también son una alerta.



Por lo general, quienes tienen piel grasa encuentran problemas para adquirir una base de maquillaje perfecta que permita que sus poros respiren, tenga una buena duración y quite el brillo molesto con un efecto mate.



Afortunadamente, la marca Mac Cosmetics (que además de maquillaje incluye brochas y accesorios para maquilladores profesionales) ofrece una completa línea de bases, correctores y polvos para solucionar este problema. Veamos cuáles son las 3 más vendidas.



1- Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation

Mac Cosmetics desarrolló esta base de maquillaje pensando en una cobertura de media a alta, 36 increíbles horas de duración, un acabado satinado pero natural y resistencia al agua (waterproof).



Esto hace que el producto no se humedezca con la transpiración o el exceso de sebo de la piel. Por eso es la más elegida por los maquilladores a la hora de preparar un maquillaje de novia en una boda de día.



Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation es un producto disponible en 31 tonos y tiene un valor aproximado de 34 euros.

2- Studio Fix Powder Plus Foundation

Es un polvo... ¡pero también una base! Se trata del producto de Mac Cosmetics por excelencia para controlar la grasa de la piel y el elegido de quienes verdaderamente sufren este problema.



Está disponible en 52 tonos, posee una cobertura alta y tiene un valor aproximado de 36 euros. Se puede usar sola, o combinada con otras bases de maquillaje. Incluso puede aplicarse únicamente en la zona T, dejando el resto del rostro con un producto más ligero.

3- Studio Face and Body Foundation

Se trata de la base de maquillaje más popular y famosa de Mac Cosmetics. Es el famoso best seller. Se usa tanto para el rostro, como para el cuerpo. Es fluida, liviana y de cobertura traslúcida (no la elegirás si quieres tapar granitos o manchas).



A su favor, es súper hidratante. Las pieles grasas también tienen que mantenerse hidratadas y proteger el agua alojada en sus capas. Studio Face and Body te permitirá un look natural, no recargado y muy fresco. Perfecto para maquillajes de verano.



Viene en 11 tonos diferentes y en algunos países como España podrías encontrar su versión de 120 ml (súper rendidora) en un coste aproximado de 49 euros. Una gran inversión y una base de maquillaje "comodín".