Kristin Davis se defiende de burlas por su imagen en And Just Like That

Sex and The City se convirtió con el tiempo en una serie icónica. Luego de su éxito arrollador, Kristin Davis (Charlotte York Goldenblatt), Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) jamás fueron las mismas. Esos personales las marcaron y las unieron al público de una manera especial. Tanto, que cuando surgió la posibilidad de realizar la saga de la mítica serie ninguna dudó. Y así se entusiasmaron al volver a conformar el trío de amigas para And Just Like That.

La reacción que nadie esperaba: el edadismo contra Kristin Davis

Luego de 20 años, por supuesto, las personas cambian pero la amistad puede permanecer intacta. Por eso la productora que impulsó And Just Like That reunió a las protagonistas originales Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon sin pensarlo. Excepto Kim Cattrall (Samantha Jones) todas adoraron el proyecto desde el minuto cero.

En particular, la actriz que encarna a Charlotte no lo evaluó ni dos segundos antes de dar el sí. Con 57 años cumplidos, la actriz madre de dos niños atesora un recuerdo único del primer éxito de la tira.

Kristin Davis en contra de las críticas que recibe por el spin-off de Sex and the City. Fuente: El Mundo

La americana había dejado atrás esos días de fama y popularidad pero seguía vinculada a su personaje y gracias a la visibilidad que tenía colaboraba en varias ONG.

En una entrevista que dio a la revista americana New Beauty, Kristin Davis se refirió a que los planteos que surgieron en torno a reavivar esta historia pasaron, casi todos, por el paso del tiempo y cómo tratar el tema.

Enseguida fue lo que primero captaron los magazines y tabloides del mundo. Muchos intentaron buscar el perfil menos amable de las tres protagonistas durante la grabación y asegurar tomas en donde “shockeara“ la diferencia de los 20 años transcurridos. Según cuenta Kristin Davis, los paparazzis merodeaban el set constantemente en busca de capturar una imagen que sirviera a sus titulares.

La actriz aseguró que siempre se publicaban las menos favorecedoras, provocando más ruido acerca de la apariencia de las chicas después de los 50.

La feroz crítica por su apariencia y el tratamiento cruel de la prensa la llevó a declarar que si tuviera una vida normal, alejada de las pantallas se sentiría genial con su imagen. Kristin Davis dijo: “Puede ser extremadamente estresante envejecer y ser comparado con tu yo mucho más joven“ y aunque afirmó sentirse bien consigo misma, saludable y fuerte, también señaló que al estar en televisión, “donde cada parte de mi físico es analizada“ las cosas cambian.

No obstante en lugar de darle más espacio a estas cuestiones que tienen que ver con la discriminación por la edad, la actriz de And Just Like That habla de las virtudes de la madurez, de que prefiere realzar el hecho de que estas tres mujeres tienen muchas cosas por contar, son actrices y personalidades fuertes que desean, viven y aprenden todos los días.

Kristin Davis también se refirió a la locura que significa pensar que alguien de 50 ya no es interesante ni tiene nada que contar o compartir sobre sus experiencias.



Las críticas a Kristin Davis: hoy como ayer

La actriz que encarna a Charlotte contó también que así como hoy la critican por su madurez, líneas de expresión o canas a la vista, en su momento lo hacían por la forma de su cuerpo. 20 años atrás, Kristin Davis. Fuente. Vogue

Kristin Davis se refirió a que la prensa adoraba compararla con Sarah, criticaba su falta de curvas y le provocaba inseguridades que luego trabajó y superó. En conclusión, también el aspecto de la mujer joven está en tela de juicio permanente.

Por lo cual la actriz señala que en el fondo hay una especie de “responsabilidad social“. Davis declaró que de alguna manera es imposible no delegar el juicio que se hace sobre las mujeres de forma constante en la responsabilidad social y la manera de actuar frente a lo diverso.

Y tú, ¿piensas igual que Kristin Davis?