El nuevo look y la vida renovada de Carmen Villalobos en Miami

La actriz de Con Aroma de Mujer, Carmen Villalobos, interpreta la versión actual de la emblemática novela que protagonizara Margarita Rosa de Francisco, hace 27 años.

En pleno éxito de la telenovela, la bellísima Carmen Villalobos junto a su marido, el también actor Sebastián Caicedo, se mudaron a Miami. No sin antes pasar por la red carpet de Cinderella, ambos contaron que el motivo por el cual cambian de vida es el lanzamiento de una marca propia.

El día del avant Premiere de Cindirella, Carmen Villalobos asistió con su marido, Sebastián Caicedo, y su nuevo look. Fuente. People .

Y claro, vida nueva ¡corte de pelo nuevo! Carmen Villalobos no esperó para hacer una visita a su estilista favorito en Miami y pedirle que renueve su imagen y a continuación te mostramos cómo fue el resultado

Bob midi, lacio y rubio para Carmen Villalobos en Miami

Carmen Villalobos viajó junto a sus tres perros, su madre y su marido. La actriz de 38 años tiene algunos proyectos de actuación pero está tan entusiasmada con este nuevo proyecto en el que viene trabajando hace 3 años que necesitaba la renovación de su imagen.

El estilista líder del salón Julian Hair Studio fue el encargado de renovar la imagen de Carmen Villalobos. La actriz colombiana no dudó en seguir su recomendación de volverse rubia después de una conversación sobre los deseos y gustos de este momento particular de cambios y el inicio de una nueva etapa laboral.

El resultado final de la visita a su estilista. Fuente. Yahoo Deportes.

Por la forma de su rostro, y el efecto que quería lograr, eligieron en conjunto un corte bob midi en color rubio bien luminoso y lacio. Un corte de cabello que otorga movimiento, elegancia y que está de moda en todo Hollywood.

Después de dar el paso y verse en el espejo, Carmen Villalobos bromeó en sus redes sociales “¿Será que las rubias se divierten más?“. Además se mostró feliz y agregó que el que no arriesga no gana: “este será mi look para el próximo proyecto“, sentenció.

Y a ti, ¿te ayuda un corte de pelo a iniciar una nueva etapa como a Carmen Villalobos?

Un gran tip para implementar y, sino, al menos, divertirse con el cambio, probar nuevos estilos y ejercitar el músculo que jamás debe adormecerse ¡la búsqueda constante, más allá de los éxitos o fracasos!