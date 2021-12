Los jeans rotos de Jennifer Lopez ideales para un look juvenil

¿Has escuchado en una conversación casual la frase “al estilo Jennifer Lopez“? Probablemente. Y es que la diva del Bronx tiene más de 30 años de carrera (empezó con un papel secundario en una película a los 17 años) y forjó una firma y una impronta propia.

Conocida por su glamour, potencia y elegancia, Jennifer Lopez hace de todo lo que viste una tendencia imparable. Por supuesto, así lo hizo al usar ripped jeans (jeans rotos o “rasgados“), que pueden elegirse siempre que se busque un look juvenil.

Tacos de gamuza para completar el look. Fuente. Vogue

Los jeans rotos de Jennifer Lopez: la vigencia de ser quién es

Como dijimos, Jennifer Lopez no necesita seguir tendencias, las impone. Y por eso, en pleno reinado de los jeans holgados y la moda comfy que prioriza los modelos más sueltos ella divide sus días entre unos cómodos y flojos jeans baggy y sus skinny jeans rotos (ripped). Los abraza, los usa con orgullo y determinación, pero sobre todo nos confirma que siguen tan vigentes como ella.

El cinturón de cuero negro clásico de Chanel va perfecto con jeans rotos. Fuente. Vogue.

Los jeans rotos, sin embargo, tienen nuevos códigos. Se llevan con detalles deshilachados pero no aberturas demasiado grandes, excepto, claro, que se trate de una ranura grande que deje ver las rodillas.

Para el verano los modelos de jeans rotos más claros y ceñidos serán los más fáciles de combinar con prendas superiores claras, sueltas y zapatos estilosos como los de Jennifer López: stilettos color azul índigo jean o botas slouchy fucsia y con tachas.

Un pequeño deshilachado en la parte del ruedo es absoluta tendencia y la diva del jumpsuit, los brillos y la coleta de caballo lo deja claro.

¿Alguien dijo estilo? Fuente. Vogue

Jennifer Lopez, además, calza sus jeans rotos skinny con cinturón negro de cuero clásico para remarcar su cintura y lucir sus increíbles curvas gracias a una rutina de entrenamiento digna de una bailarina mucho más que activa.

La empresaria, cantante y performer da clases de estilo sumando texturas al look juvenil: fijense que los tacos son de gamuza o las botas presentan el relieve de las tachas, e incluso, el look clásico de los jeans abiertos en la rodilla tiene unas estilosas sneakers blancas para completar su glam. Si son rotos a la rodilla que no tengan ningún otro detalle ripped. Fuente. Instagram @jlo

¿Para qué ocasión elegirías unos jeans rotos y ceñidos como los de Jennifer Lopez? ¡Anímate e inspírate en esta diva sin edad!