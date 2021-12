Jumpsuit dorado, la prenda en la que coinciden Jennifer López y Sandra Bullock

Jennifer López y Sandra Bullock no tienen casi nada en común, hablando sobre estilos y preferencias de prendas. Mientras que Jennifer es más atrevida y sensual, Sandra se decanta por lo clásico y discreto. Pero esta vez ambas coincidieron en una prenda muy parecida y que muchas estrellas ya han llevado: el jumpsuit dorado.

Empezamos por Jennifer López que se decantó por un jumpsuit dorado de escote halter, ajustado y pantalones wide leg. El complemento del cinto permite afinar cintura y encontrar un balance y armonía con la silueta.

Jennifer López optó por el jumpsuit mpas favorecedor para mujeres curvilíneas. Foto: Fashion.

Este jumpsuit es perfecto para mujeres con silueta reloj de arena o que tienen caderas anchas y hombros estrechos, ya que el escote halter permite darle más geometría a esa zona mientras que el wide leg le da equilibrio a la zona de las caderas, que es bastante ajustada.

Por otro lado, Sandra Bullock también optó hace unos días atrás por un jumpsuit dorado que llamó la atención de todos. La actriz llevó uno de cuello alto, mangas largas y un pequeño ensanchamiento en el bajo de la prenda que no llega a ser wide leg ni tampoco recto.

Sandra Bullock eligió un jumpsuit completamente cerrado y cuajado de brillos. Foto: Pinterest.

La forma de cuerpo de la actriz es perfecta para estos monos, porque ella tiende a una figura más rectangular y no tan curvilínea como la de Jennifer López. Es por esto que el jumpsuit le lucía tan bien ya que no importaba el mostrar piel o generar cortes en algún lugar de la prenda porque Sandra Bullock no lo necesita ni para verse más estilizada ni para ocultar o mostrar alguna zona de su cuerpo.

Ella solo añadió un blazer negro, un clutch dorado y unos stilettos nude. Sus ondas despeinadas al agua le dieron ese toque juvenil y rejuvenecedor al look.

Para nosotras ambas son bellas y llevaron el jumpsuit dorado de manera perfecta pero ¿quién lució mejor?