Ángela Aguilar y el cinturón perfecto para usar con minifalda de jean

El modo en el que usa el cinturón es otra lección de moda de la cantante mexicana Ángela Aguilar. Y van..

El cinturón y su potencial según la it girl Ángela Aguilar

Lo mejor de todo es que este complemento ya lo tienes en el guardarropas, pero aún no descubres el potencial que tiene. Parece un simple elemento clásico pero combinado con las prendas adecuadas, el cinturón tiene un potencial infinito.

Ángela Aguilar lo usa para marcar la cintura, acentuar curvas y estilizar la figura. Es un truco simple, que puedes aplicar tanto a vestidos floreados y vaporosos, modelos más ceñidos y por supuesto, a tu jean o a tu minifalda de jean favoritos.

Sin dudas, el cinturón es apto para cualquier look, estilo y ocasión y siempre favorece. El truco de estilo express de Ángela Aguilar le permite armonizar la figura en segundos, realzar curvas y sumar un toque de glamour a un atuendo.

Hagamos un repaso para saber cómo sacarle partido, cómo lo combina Ángela con su minifalda de jean y por qué hay que dar rienda suelta a la imaginación con este ítem que parece un accesorio más y es en realidad ¡un gran tip!

El toque que marca la cintura: un cinturón de cuero negro en clave andrógina. Fuente. Instagram @angela_aguilar

Encuentra tu cinturón perfecto ¡Tal como lo hizo Ángel Aguilar!

La primera regla de la moda es ¡no hay una regla! ¿Por qué? Porque todo depende de tu cuerpo, tu estilo y cómo uses cada prenda. Esto no quiere decir que no tengamos algunas pistas.

Lo cierto es que un cinturón va bien como complemento a todos las siluetas y estilos, pero claro, habrá algunos que te favorezcan más o te sienten más cómodos. Veamos el ejemplo de la minifalda de jean de Ángela Aguilar con cinturón negro clásico con hebilla, que bien podría ser de su padre, Pepe Aguilar.

El estilo del cinturón es más bien masculino, de cuero negro y del ancho clásico. Esto hace que ciña su cintura y además aporte ese toque de estilo andrógino, formal, elegante.

Ángela lo usa además por dentro de las presillas de la minifalda de jean, con lo cual consigue un efecto corsé instantáneo, al mejor estilo Bella Hadid, que lo hace con un cinturón Dior. Ese tip también es muy útil: añadir un poco de glam al sello del cinturón, que funciona como llamada de atención a las miradas y como joya a la vez, con una buena hebilla con logo, por ejemplo.

En el caso del cinturón de Ángela Aguilar la elección es clara: acentuar con la línea negra de cuero su mínima cintura y darle un marco.

Lo mejor de animarte a desempolvar los cinturones que tengas en el armario es que los puedes vestir no sólo con la minifalda de jean al estilo Ángela Aguilar, sino también con monoprendas, faldas, vestidos, pantalones estampados, jeans y mucho más. El cinturón va realmente con todo.

Ya sea uno super ancho con gran hebilla, un lazo o uno clásico como el de la princesa de la música mexicana, las posibilidades son infinitas. El objetivo es conseguir una figura con forma de reloj de arena, esa que a la vista es siempre un acierto.

Para que encuentres tu cinturón ideal, tal como lo hizo Ángela Aguilar, te dejamos algunas ideas.

Look minimalista. Para vestir una remera básica, jeans o minifalda de jeans y botas de cuero negras ¡nada mejor que un cinturón estilo masculino discreto, al estilo Ángela Aguilar.

El look con el que triunfan las influencers. Fuente. Instyle

Elegante y moderna. Si la apuesta es por una minifalda negra de cuero o con textura junto a una camisa blanca, uno de los atuendos con los que triunfan las influencers del mundo, la combinación ideal es un cinturón un poco más ancho de material más flexible que el cuero como puede ser pana, para que resalte un poco sobre la prenda, también en negro. Las hebillas labradas o en plata le dan un toque más de estilo y glamour.

Un plus femenino. Vestido camisero y cinturón ancho es una elección más que acertada para agregarle forma a esta prenda ítem de moda, pero que a veces nos resulta demasiado holgada.

Vestido camisero y cinturón ¡un hit! Fuente. Instyle

Estilo fresco. Para vestidos y monos nada mejor que un lazo de cuero que incluso, podemos anudar de manera canchera y divertida, dejando caer parte de las puntas hacia el costado. Se puede jugar con los colores suela, negro o beige o aportar un toque de colores más vibrantes como verdes, azules y rojos.

Ya conocemos el favorito de Ángela Aguilar pero ¿Cuál es la versión de cinturón que más te gusta?