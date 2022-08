El look deportivo de Dua Lipa para lucir fabulosa en el gym

La famosa cantante del pop, Dua Lipa, deleitó las redes sociales luego de publicar una increíble fotografía con su look deportivo. Inspírate en ella para ir fabulosa y cómoda al gym.

Dua Lipa te inspira para ir fabulosa al gym

A través de sus redes sociales, la cantante de origen británico no para de causar sensación entre sus más de 85.5 millones de seguidores. Luego de posar con un estallado look deportivo de color violeta, no faltaron los comentarios repletos de elogios.

En dicha publicación, Dua Lipa resaltó la increíble figura de infarto, pero en especial, su indiscutible belleza, que siempre la ha caracterizado y le sigue otorgando halagos a nivel internacional.

Hasta el momento, la famosa cantante de éxitos como 'Levitating', 'Cold Heart', 'New Rules' y 'One Kiss', entre otros, disfruta de su gran carrera como solista dentro de la industria musical. Gracias a su talento, se sigue posicionando como una de las compositoras femeninas más aclamadas y por eso es que la siguen y se inspiran en sus outfits que presume desde sus perfiles.

inspira a ir al gym con su look deportivo - Fuente: Instagram @dualipa.

Furor en las redes: El look deportivo de Dua Lipa

De esta forma, la publicación no tardó en hacerse popular por toda la red. Y es que, robó miles de suspiros entre sus miles de fans, quienes no dudaron en enviarle un sinfín de comentarios llenos de carillo y piropos. Por ello, el post ya cuenta con más de 700 mil de 'Me Gusta', así como un sinfín de comentarios que destacaron su distinguida figura.

En detalle, el look deportivo completo es todo color violeta. La cantante posó para la nueva colección de ropa que lanzó en colaboración con la marca Puma. La nombró "Flutur Pop Up experience". Vale destacar que no es la única vez que comparte este estilo, porque ya viene imponiéndolo como toda una tendencia.

Dua Lipa posa look deportivo para la marca Puma - Fuente: Instagram @dualipa

De acuerdo con la marca, este outfit está pensado para aquellas personas que aman ser el centro de atención y no tengan miedo a innovar con su estilo. Con un pantalón al cuerpo de corte recto y un top con cierre al estilo braless delgada a juego.

El único detalle negro lo tiene en una franja de costado en todo el conjunto. Completó su look con el cabello recogido en una media cola, natural y cómodo.

Por ahora, Dua Lipa se encuentra en la tan esperada gira de conciertos Future Nostalgia Tour. Con este look deportivo es como está siendo furor, no solo con su talento artístico, sino por la imagen que ofrece en el escenario.

¿Te animas a ir al gym inspirándote en ella?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.