Hailey Bieber lleva los mejores looks tendencia 2022

Hailey Bieber es una modelo y una personalidad muy importante en Estados Unidos. Además, ella es considerada una influencer de la moda ya que muchas jóvenes la siguen en sus redes sociales para imitar sus looks. En esta nota, te mostraremos cómo lleva la tendencia 2022 en sus outfits.

A continuación, los mejores looks tendencia 2022 de Hailey Bieber.

Total look de noche

Para la Met Gala, la modelo y empresaria lució un vestido de seda blanca con un tapado del mismo color con plumas de la firma Saint Lauren. Estas últimas, son la tendencia absoluta de la temporada, se llevan en pantalones, vestidos y en muchas prendas más. Además, lo combinó con un rodete tirante, otra tendencia en peinados y lo acompañó con medias finas negras y sandalias. ¡Amamos su look para un evento!

Amamos este look. Foto: Instagram.

Look casual

Hailey Bieber es de las influencers que más siguen la moda actual. Por esta razón, opta por llevar pantalones tiro bajo, crop tops y unas pequeñas cadenas que se llevan alrededor de la panza. Y obviamente, ella nunca deja lucir los peinados tendencia 2022 y por eso lleva pelo suelto y trenzas en él. ¡Este look es súper juvenil, nos encanta!

La juventud en un solo look. Foto: Instagram.

Faldas

Ella fue la precursora de la prenda más polémica y utilizada por muchas fashionistas, la falda de la firma italiana Miu Miu. Se caracteriza por ser una pieza que luce como un pantalón de traje de hombre cortado, además, de ser muy corto y llevar un cinturón. En la campaña de la colección, ella la lleva con el top haciendo conjunto. ¡Es perfecto para las que se animan a más!

Esta microtendencia es todo. Foto: Instagram.

Oversize

Para la portada de Vogue Francia, Hailey Bieber junto a su asesor eligieron prendas súper oversize y de moda. Llevó un pantalón cargo negro y holgado haciendo juego con un chaleco puffer, voluminoso y del mismo color. ¡Este look es la tendencia 2022 definitivamente!

Todo el estilismo en una sola foto. Foto: Instagram.

Vestido

Este vestido de lentejuelas es el must have de la temporada. Tiene todas las tendencias en una sola prenda, lentejuelas, cut out y el color. ¡Amamos este vestido para una cena de noche!

Este vestido es perfecto. Foto: Instagram.

Estos fueron algunos de los los looks tendencia 2022 de Hailey Bieber. ¿Te vestirías como ella?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!