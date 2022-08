El look exclusivo de Madonna que inspira a mujeres mayores de 50 años

Arrasó en los 80, en los 90 y mucho más, hasta convertirse en un ícono para el mundo de la moda. De los pies a la cabeza, es innegable que cualquier look de Madonna inspira a todas las mujeres mayores de 50 años. ¿Te animas a uno de ellos?

Madonna en el mundo de la moda

Desde cualquier lugar en el que esté, ya sea en el escenario, las grandes pantallas o caminando por las calles, Madonna, la famosa "Reina del pop", siempre se ha destacado en todas sus facetas. Recordaremos varios de sus estilismos más originales hasta hoy, para que todas las mujeres que se acercan a su edad, se inspiren.

Aun teniendo 64 años, sigue siendo la reina y no solo del pop, sino también de la moda. Pocas artistas han sabido adaptarse mejor a las tendencias y lograr un look radiante como ella. Siempre marcando tendencia y generando que sus pasos sean inolvidables, característicos y originales.

Incuestionable, Madonna se ha atrevido a todo. Desde recuperar el icónico peinado de Marilyn Monroe a volver a poner de moda los calentadores. Todo, desde los encajes, las puntillas, los ligueros, las transparencias y los corsés a una lista de peinados asombrosos.

A lo largo de toda su carrera, muy pocas han lucido tan elegante como ella. Tan es así que solo el diseñador Jean Paul Gaultier fue quien, de muchos otros consagrados, la ha vestido a la artista durante años. En ese caso, también vale nombrar a grandes marcas como Dolce&Gabbana, Gucci, Givenchy, Azzedine Alaïa, Stella McCartney y Versace.

Como toda una diva, vale destacar que también siempre ha ayudado a decenas de diseñadores nuevos y poco conocidos a propulsar sus carreras, así fue el caso de Olivier Theyskens y Rick Owens. Pero bien, la polifacética artista dio cuenta que, como ella, hay pocas. Esta es una selección de un look exclusivo dentro de los 10 más inolvidables.

Madonna inspira con este look exclusivo

Entre una larga lista, el look más particular fue el de la canción Like a Virgin. En ese momento, Madonna presumió de su belleza en el videoclip y, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los más imitados y copiados.



Se ve la lencería de encaje, los crucifijos y el corsé, que pasó de ser una prenda parte de la historia a una tendencia hoy en día. Sin dudas, se ganó el puesto número uno para que todas las mujeres mayores de 50 años se animen.

El look exclusivo de Madonna durante el video Like a Virgin - Fuente: Radio France.

Madonna y la eterna Marilyn: Su gran admiración

Su gran admiración hacia Marilyn Monroe ha estado presente a lo largo de la carrera de Madonna. Basta con verla en la película que rodó en el año 1987 “Who's That Girl” que estaba no solo increíblemente elegante, sino con el pelo rubio platino y corto.

El resto de sus looks son todos dignos de admirar, aunque no entrarían dentro de los más exclusivos. Diseño militar, su homenaje a Prince, transparencias, con estilo denim y hasta gótico, son varios de los looks que se suman a una larga lista.

¿Cuál de todos ellos te ha inspirado más?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.