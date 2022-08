Thalía muestra 3 formas de llevar el animal print

El animal print es una estampa que ya pasó a ser un nuevo clásico. Es un básico del que deberías tener al menos una prenda en tu guardarropas. Va perfecto combinado con los tonos negros, nude y camel. Es ideal para las mujeres mayores de 50, porque garantiza darle un toque descontracturado, sensual y juvenil a cualquier look. Y en este punto nadie mejor que Thalía para mostrarte 3 formas diferentes de llevar el animal print.

Una alternativa es sumar este estampado que ya es un clásico en accesorios como gorras, carteras o zapatos.

Apuesta por los accesorios

Esta es una opción perfecta si eres muy clásica y te cuesta incorporar el animal print a tu look. A veces un detalle, un accesorio como pueden ser una botas, zapatos, carteras con esta estampa son una buena opción. En el caso de Thalía, apostó por el animal print en una gorra deportiva, lo que de dio un toque súper canchero al look que usó para ir a ver un partido de los Mets. La cantante, fascinada, además de ver el partido conoció a los jugadores, quienes le firmaron una bola de regalo. La cup es un accesorio perfecto para mujeres mayores de 50 porque te permite darle un toque descontracturado a cualquier look.

Esta blusa animal print de corte ancho y mangas globo es perfecta para llevar con jeans o con un pantalón de vestir.

La blusa comodín

El animal print es tendencia y la variedad de estampas es súper variada: hay de leopardo, de serpiente, tipo cebra. Thalía eligió una blusa con este tipo de estampa dalmatian, con un corte amplio y mangas globo. Lo combinó con un jean y una gorra de fibra increíble que le da un toque especial a este look que la cantante mexicana eligió para una cena informal con amigos. Si tienes más de 50, este tipo de blusa es una prenda recomendable para que sumes a tu guardarropas ya que es muy versátil y te permitirá armar conjuntos para el día y para la noche, para salir y para ir a trabajar.

Este look más jugado es perfecto para una salida con amigas de noche. Leggins de animal print, más top metalizado.

Leggins print para romper la noche

Esta es una propuesta para las más atrevidas. Thalía armó un look rockstar que le va a la perfección con unas leggins metalizadas con estampa animal print. Las combinó con unas botas con plataforma y taco aguja, con detalles y tachas plateadas, más un top metalizado, otro ítem tendencia esta temporada. Si sientes que te parece demasiado, puedes usar estas leggins con una camisa blanca de buen corte y sneakers o botas cortas. Con camiseta negra y un blazer también puedes transformarlas. En la foto de Thalía llama la atención su pelo oscuro y liso, una peluca que usó para la ocasión, lejos de su pelo natural, ondeado y cobrizo al que nos tiene acostumbradas.