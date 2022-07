Camisa blanca, el básico indispensable para Cristina Pérez

No existe el armario perfecto, pero si hablamos de uno ideal en donde estén todos los infaltables, no podemos prescindir de la camisa blanca. Cristina Pérez nos demuestra con sus looks que esta prenda queda bien en cualquier ocasión y con cualquier otra pieza con la que decidas combinarla.

Pantalones, minifaldas, shorts o jeans: la camisa blanca es un ítem de moda que queda bien con cualquier cosa que usemos. Si aún te faltan ideas para saber cómo llevarla, no te pierdas los consejos de estilo de la periodista argentina Cristina Pérez.

Cristina Pérez se anima a un conjunto clásico en blanco y negro. Foto: Instagram.

Por lo general, Cristina Pérez suele combinar sus camisas blancas con distintos tipos de pantalones. En esta ocasión, por ejemplo, se decantó por un pantalón negro skinny de cintura extra alta junto con una camisa semitransparente abotonada hasta el cuello, y unos zapatos en negro y plata con punta redonda.

Como no llevó zapatos en punta como unos stilettos, la opción de la conductora del pantalón ajustado fue acertada, ya que le permitió ganar unos centímetros de más y hacer que sus piernas lucieran súper largas, gracias al ajuste en la cintura.

Si no quieres una camisa común, puedes apostar a una camisa con apliques o bordados. Foto: Instagram.

Una forma más primaveral de llevar la camisa blanca es eligiendo una que tenga bordados de flores o algún aplique de color en las mangas, puños o cuello. Cristina Pérez optó por una prenda de este estilo y la conjuntó con un pantalón slouchy cropped de cintura alta en negro, con cinto incluido.

Como zapatos se decantó por unos zapatos con punta abierta en color rosado nude para combinar con las flores de su camisa. Estos pantalones son perfectos para la temporada de primavera/verano porque son frescos y livianos, pero conservan la elegancia.

Cristina Pérez nos entrega un outfit sencillo para que nosotras juguemos con algunos complementos. Foto: Instagram.

De un look primaveral, saltamos a uno otoñal por sus colores y prendas. Cristina Pérez nos recomienda combinar una camisa blanca con volados, frunces u hombreras junto con un pantalón suelto de algún color neutro como el beige, nude o camel, con el fin de que podamos jugar un poco más con los complementos.

Aunque ella eligió unas sandalias camel, tú puedes combinarlo con botines marrones y un tapado beige para el invierno. O, si quieres lucir más osada, puedes jugar con un blazer sastre de algún color como el aguamarina o el fucsia y darle más color a un outfit sencillo.

Cristina Pérez nos renueva las ideas para combinar una prenda tan clásica y tan simple como la camisa blanca.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!