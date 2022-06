Cristina Pérez opta por los vestidos ideales para una fiesta

Cristina Pérez es una de las mujeres más elegantes de Argentina y nos los prueba con todos sus looks sobrios y chic. Hoy analizaremos tres vestidos cortos que son perfectos para una fiesta y que no te puedes perder.

La mayoría opta por el típico vestido negro corto que favorece y no se sale mucho de las estructuras de lo que "deberíamos" llevar a una fiesta. Cristina Pérez nos anima a más con estos tres diseños que te encantarán para cualquier ocasión importante de mañana, tarde o noche.

Mañana

Cristina Pérez lidera el podio de las mejores vestidas y nos deslumbra con este vestido amarillo mostaza. Foto: Instagram.

Para un evento de mañana puedes animarte a llevar colores vibrantes pero en sus tonalidades más claras o sino estampados. Cristina Pérez eligió un vestido que puede servirte no solo para una fiesta, sino también para otras ocasiones.

La periodista usó un minivestido amarillo mostaza de Zara, con hombreras redondas, mangas largas, drapeado en el pecho y corte recto junto con unas sandalias estampadas. Una buena opción para combinar con un pequeño bolso y un blazer sastre para cuando baje el sol.

Tarde

Agrega poco brillo y sensualidad a tus vestidos para fiestas de tarde. Menos es más. Foto: Instagram.

Las fiestas de tarde son las más complicadas para saber qué usar y qué no. No les recomendamos vestidos con muchas lentejuelas o brillos ni tampoco tan sensuales, ya que cortan con la sintonía que tiene esta particular hora del día.

En lo que sí pueden inspirarse es en este vestido de Cristina Pérez en color nude, de mangas 3/4, cuello redondo, cuerpo ceñido y flecos brillantes en el bajo. Aquí la conductora sí usó algo de brillo, pero fíjense que fue en un color apagado y no en toda la pieza, sino solamente en la zona inferior.

Noche

Cristina Pérez se animó a un clásico vestido negro pero con toques relajados. Foto: Instagram.

Durante una fiesta por la noche, podemos decantarnos por diseños con brillos, cut-outs y largos. Los colores oscuros también forman parte de este horario como el negro, el violeta, el bordó o el gris.

Cristina Pérez optó por un vestido midi negro, de escote cerrado, sin mangas, con bordados de encaje y falda evasé junto con unas sandalias de tacón medio y gemas en la cinta principal. Para un vestido negro clásico, siempre recomendamos llevar la atención ya sea al maquillaje o al peinado para resaltar.

Cristina Pérez nos resuelve el misterio de las fiestas según el horario y con vestidos accesibles y súper favorecedores.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!