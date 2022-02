La revolucionaria minifalda que Lady Di usó en su mejor look

Diana de Gales admitió una vez que, cuando se casó con el príncipe Carlos a los 20 años, sus looks consistían en “un vestido largo, una camisa de seda, un par de zapatos elegantes, y eso fue todo”. De hecho, solo eso fue lo que necesitó para convertirse en uno de los íconos de estilo más perdurables del mundo. Vamos a analizar una minifalda que llevó y que causó revuelo en la realeza.

En los años que siguieron a su aparición de cuento de hadas en los escalones de St Paul's con su fabuloso vestido de novia, diseñado por los Emanuels, Lady Di armó un guardarropa contemporáneo. Y, aunque si bien siempre respetó el protocolo, dejaba en evidencia su inclinación personal por los estampados y los toques de color.

Los vestidos de noche elegidos por Diana de Gales definieron una generación. Algunas de sus marcas favoritas eran Catherine Walker (hoy un elemento básico del guardarropa de la duquesa de Cambridge), Bellville Sassoon, Victor Edelstein y Donald Campbell.

A mediados de los 90', ya separada del príncipe Carlos, Lady Di comenzó a escribir sus propias reglas de moda. Los bolsos de Dior, los trajes de Chanel, los vestidos de noche de Versace y los tacones de Jimmy Choo entraron en su guardarropas, mientras se consolidaba como la mujer más fotografiada del mundo, viajaba por el mundo y aparecía en los titulares.

Con el paso del tiempo, el guardarropa de Lady Di se volvió tan influyente, que marcó tendencia en su momento y en estos días está resurgiendo como inspiración para una nueva generación de fans del estilo de la princesa.

Lady Di y su falda de tenis. Fuente: hypeba / Lady Di luciendo su conjunto de tenis y con raqueta en mano antes de salir a la cancha.

Uno de los looks más polémicos que llevó Diana de Gales fue una minifalda de tenis blanca. Hoy, afortunadamente los tiempos han cambiado y esta prenda no es nada controversial. Pero en aquel momento sí causó mucho revuelo. ¿La razón? En ese entonces, las faldas cortas se usaban justo arriba de la rodilla o quizás un dedo por encima de esta, pero no mucho más.

Sin embargo, Diana lució una minifalda unos cuatro dedos por debajo de los glúteos, rompiendo todo tipo de protocolos, especialmente, los de la realeza.

La realidad es que se veía súper bien. Lucía muy trendy. No parecía nada exagerado ni fuera de lugar, aunque a la corona no le gustó en lo más mínimo. Lo que sí hay que decir es que, a partir de ese momento, marcó una nueva tendencia entre las mujeres

¿Con qué combinarías la falda corta de Lady Di?