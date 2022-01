La apuesta al zodíaco chino que realizó Gucci

Llega el Año del Tigre de Agua, y será una temporada de prosperidad y abundancia según la visión del zodíaco chino. Es por eso que las marcas de moda de lujo más importantes del mundo lo reciben lanzando colecciones cápsula temáticas bajo el signo del tigre.

Gucci fue una de las primeras firmas en estrenar su colección cápsula por el Año del Tigre a través de una colorida campaña con imágenes capturadas por el reconocido fotógrafo de moda Angelo Pennetta.

Gucci bajo el signo del Tigre. Foto: Instagram.

El director creativo de la casa italiana, Alessandro Michele, estuvo a cargo de la dirección creativa de la producción, y antes de la línea tributo al nuevo protagonista del Año Nuevo Chino que comienza el 1º de febrero próximo y se extenderá hasta el 21 de enero de 2023.

La colección Tigre de Gucci. Foto: Instagram.

La colección Gucci del Año del Tigre presenta una amplia gama de prendas y accesorios prêt-à-porter, con diferentes interpretaciones del motivo principal de la colección: el tigre.

El Año del Tigre se viste de lujo

El tributo de Gucci al Año del Tigre. Foto: Instagram.

Balenciaga también tiene su “Year of the Tiger Collection”, a través de una línea homenaje a la figura y carácter del signo del Tigre que estampan sus nuevos looks.

La firma de moda se inspiró en las principales características de las personas tigre, destacadas por la valentía y actitud frente a los retos, amables y diplomáticas y aficionados al arte y a la música en particular.

Un accesorio de Balenciaga por el Año del Tigre. Foto: web Balenciaga.

Balenciaga, Gucci… ¡Y Prada! Para no perder el tono con la popular canción de Camilo, “Ropa cara”, la otra marca top que por estos días presentó su línea tributo al Año del Tigre es Prada.

La icónica firma de moda de lujo celebra el Año Nuevo Lunar con una campaña inspirada en el Año del Tigre que incluye un proyecto conservacionista dedicado a defender a los tigres en su lucha por la conservación de la especie.

La estampa felina en la cápsula de Balenciaga. Foto: web Balenciaga.

Llamada “Action in the Year of the Tiger”, la actriz Chun Xia y el actor y cantante Li Yifeng protagonizan la campaña capturada por el fotógrafo de moda Liu Song y bajo la dirección creativa de Ferdinando Verderi.

Naranja Tigre de Balenciaga. Foto: web Balenciaga.

La colección presenta el logotipo de la marca reinventado con técnicas clásicas chinas y atributos característicos de tigre.

Y como parte de su campaña, la casa de moda italiana donará parte de las ganancias por las ventas de la colección al proyecto “Walking with Tiger and Leopard” de la Fundación China Green.

Mira más propuestas de las marcas de lujo, inspiradas en el año del Tigre:

Prada presenta “Action in the Year of the Tiger”. Foto: Instagram.

Llega el Año del Tigre, y pisa fuerte en la moda. Foto: Instagram.

El Tigre de Agua, estrella de la moda 2022. Foto: Instagram.