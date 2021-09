Las zapatillas a la moda de Katie Holmes ideales para un look urbano

Katie Holmes adora lo clásico de lo clásico. Es de esas celebridades que no necesitan recurrir a irregulares piezas de diseño para sumar a su guardarropas, que eligen las prendas más sobrias, básicas y sofisticadas para componer un look.



No obstante, no puede negarse que a la bella actriz que ya pasó los 40 y dejó atrás su historia de amor con el super carismático y polémico Tom Cruise, con quién tiene a su hija Suri (15), le sobra estilo.

Los outfits de Katie Holmes son siempre acertados. Mezclan ese toque justo de glamour, un ítem chic y prendas básicas como nadie. La hemos visto pasear por Nueva York con los hoodies lilas con capucha más estilosos que se puedan imaginar combinados con trench color tostado y zapatillas clásicas.



Colores blanco, jean y tostado combinados con maestría: Katie Holmes es una actriz que sabe homenajear la sencillez al elegir vestuario. Fuente. Instyle 314 KB View full-size Download

La vimos de mocasines blancos Gucci, jeans anchos de distintos estilos firmados por Mango y camisas celeste pastel detrás de sus gafas de sol de lujo, con el pelo atado en una cola de caballo, sin una gota de maquillaje y sin embargo, perfecta.

Katie Holmes marca tendencia con su sencillez. Con la sabiduría con la que sabe vestir esas prendas clásicas pero darle el aire sofisticado que a todas nos gustaría.

Es una maestra a la hora de sumar complementos a un look y nos enloquece su calzado: estiloso, lujoso pero jamás subido de tono ni demasiado estridente.



Jogging en gris melange y bolso color suela. Clásica y acertada. Fuente. Telva 449 KB View full-size Download

Las zapatillas New Balance de moda de Katie Holmes: todo lo que un look urbano necesita

Menos es más. Al menos en materia de moda, es lo que opina Katie Holmes, que apela todo el tiempo a elementos lo más despojados posibles, pero tan estilosos que no fallan.

En este caso, la vimos paseando por Nueva York con unas zapatillas New Balance gris claro modelo WS327V1. Clásico de clásicos. El par no tiene una línea de color y son un ícono de la marca.

En la vereda de enfrente, sin embargo, del modelo clásico que rinde tributo al original de 1989, este modelo de zapatillas que luce Katie Holmes muestra un estilo moderno, con el logo más grande que lo común, fabricadas en ante y malla.



La N legendaria sobresale apenas en color aguamarina y la combinó con un jean recto en negro desgastado, una remera blanca básica, una bandolera negra con hebilla en dorado y una gorra con visera de pana ideal para la media estación o la bienvenida a los primeros fríos allá por sus pagos, en vísperas de Halloween.

Primer plano del modelo de Katie para observar cómo las líneas del diseño suman un aire retro pero moderno a un look casual. Fuente. Vogue

El detalle de la suela en color natural recorre las zapatillas y le da el toque retro con aire moderno a la vez que resulta furor entre celebridades como Katie Holmes: varias figuras del espectáculo adoptaron las New Balance y definitivamente ¡están de moda!Para un look relajado, casual y urbano, unas zapatillas New Balance son un acierto seguro. ¿Tienes un par de zapatillas estilosas como las de Katie Holmes en tu guardarropas?