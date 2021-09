Fabiola Yáñez muestra cómo convertir tu tapado en un vestido

Fabiola Yáñez siempre tiene un look armado de pies a cabeza pensando en el protocolo que le corresponde a una Primera Dama argentina. Esta vez veremos que hay una pieza en especial que es su favorita para ir a distintos eventos: el tapado midi o a la rodilla.

Un tapado puede salvar cualquier look que no dice mucho por sí solo y realzarlo. Fabiola Yáñez nos enseña sus técnicas en tres looks diferentes que tienen a un tapado como pieza en común.

Elegante

Sobria en un tapado gris, Fabiola Yáñez nos da lecciones de estilo con su tapado. Foto: Instagram

Si quieres un tapado formal o que luzca de esa manera, te recomendamos uno de paño y en gris. ¿Por qué en en ese color? Porque es neutro, sale del blanco y negro y que combina con todos los colores del espectro.

En la foto, se puede ver que Fabiola Yáñez eligió un tapado midi de paño junto con un gran cinturón negro de hebilla plata. Muy elegante y sobria, apostó al negro para su vestido y sus tacones.

Primaveral

Fabiola nos afirma que un tapado puede convertirse en un vestido sin muchas vueltas. Foto: Instagram

El tapado puede ser un gran aliado para cualquier época del año, dependiendo su color y material. Fabiola Yáñez lo sabe y lleva un tapado de cuello mao y mangas largas a la rodilla en color rosa con estampado de flores. Solo le hizo falta agregar unos stilettos en nude para cerrar el look, ya que el tapado cumple la función de vestido de una manera perfecta.

Clásica

De rosa nude y con volados, Fabiola festejó el 25 de Mayo con este espectacular tapado. Foto: Instagram

Para las que tienen un casamiento en invierno, este es el look ideal: un color rosa té, súper claro, en un tapado de corte A con volados en la zona de los hombros y el escote. Fabiola Yáñez lleva un vestido del mismo color por debajo y tu puedes apostar a lo mismo, a un color pastel o hasta a uno más oscuro que ese nude.

Elegir un tapado que haga de vestido para cualquier ocasión es una opción ideal para aquellas que quieren renovar esta pieza y no saben cómo hacerlo.