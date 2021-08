Ángela Aguilar y la mini de jean perfecta para achicar tu cintura

Ángela Aguilar, la princesa de la música mexicana, es toda una estrella a los 17 años. Y no sólo por lo que hace sobre el escenario, sino también por la intensa actividad que despliega en redes sociales. Hoy analizamos cómo lució una prenda con la que se la vio muy cómoda: la minifalda de jean.

Llega a los 6,5 millones de seguidores en Instagram y cada uno de sus posteos cosecha de a miles los comentarios con halagos y los me gusta gracias a su gran gusto por la moda, sus ocurrencias y las pequeñas intimidades cotidianas que comparte con sus fanáticos.

Cantante e influencer, Ángela Aguilar sorprende siempre con looks acertados. Fuente. Instagram Ángela Aguilar.

Pero además de inspirar, si se pone suficiente atención, Ángela Aguilar sabe tanto de moda que puede dar lecciones de estilo y leyes aplicables a los outfits que miles de mujeres eligen día a día. Con más atención aún, las chicas con físico parecido a ella pueden sacarle más provecho aún ya que es una maestra en usar las prendas que más la favorecen, realzan sus curvas, su pequeña cintura y alargan su baja estatura.

Un claro ejemplo es este posteo en donde se muestra con una minifalda de jean. La mini de jean elegida es corta pero de tiro alto, de manera que marca la cintura, lo cual alarga visualmente sus piernas.

Ángela Aguilar sabe que las minifaldas de jean clásicas son ideales para las más bajitas por este efecto, que además estiliza y no está dispuesta a resignar su uso cuando bajan las temperaturas. Por eso, la solución que encontró la princesa mexicana fue añadir medias tipo can can a su look. Para darle un poco de glamour eligió unas medias gruesas pero caladas en color tiza.

El cinturón, aunque no parezca, es la pieza clave. Al ceñir la cintura la acentúa. Es por eso que el complemento se destaca con una hebilla en color plata y es de color negro, en contraste con la minifalda y las medias en colores claros.

La pieza superior, estratégicamente, acompaña esta gama. Pero le imprime un poco de frescura y textura al outfit: un sweater tipo cropped, con una trama tejida en negro y lila. Las mangas largas son casi una constante en sus looks para darle ese toque de elegancia que siempre busca para parecer un poco mayor y la melena corta, siguen esa misma línea.

Mini de jean clásica de Mango muy parecida a la que lleva Ángela Aguilar. Fuente. Vogue

Así, Ángela Aguilar cumple con el mandamiento de elegir prendas “mini“ y crear un look alrededor de los fuertes y las debilidades del cuerpo.

En este caso, tener más longitud de piernas gracias a una minifalda de jean puede parecer banal pero no lo es: realza todo el estilo y hace posible que luzca mucho más alta. Las ilusiones visuales pueden ser nuestras mejores aliadas al momento de pensar en un estilo adecuado a nuestras singularidades.

¿Te habías dado cuenta que cada look que postea Ángela Aguilar es una lección de estilo y una lista de tips sobre cómo lucir divina si sos una mujer bajita?