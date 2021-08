Las claves para vestir de fiesta si eres mayor de 60 años

Tienes una fiesta, vas a la peluquería, te maquillas, te haces la manicure y pedicure pero… ¡¿Qué me pongo?! Muchas veces nos preguntamos qué vamos a hacer frente a esta decisión porque tenemos que vestir acorde al evento y a la hora del día. No importa la edad que tengas, esto siempre puede significarnos un problema. Pero no desesperes, si eres mayor de 60 años, ¡este artículo es para ti!

Existen mujeres que apenas reciben la invitación a una fiesta ya saben qué ponerse pero hay otras que recién lo determinan el día anterior o el mismo día. Para ellas va dedicada esta nota, para las que tienen miles de vestidos o conjuntos y no los usan. Te damos tres ideas para mujeres mayores de 60 años que deban asistir un evento a cada hora del día según una de nuestras influencers favoritas, Flavia Ghirardi.

Mañana

Los colores pasteles o marrones deben ser los elegidos para un evento de día. Foto: Instagram

Para esta hora del día siempre es recomendable elegir colores pasteles o suaves. Flavia Ghirardi, por ejemplo, apuesta por una falda corta en blanco con una pequeña abertura en el bajo de la prenda, un top lencero en dorado oscuro y un sobre cartera en marrón y negro. Tip: para verte más alta, ve por unos zapatos casi transparentes o del color de tu piel.

Tarde

Cuando llega la tardecita, podemos empezar a apostar por más y varios colores animados. Mira a Flavia Ghirardi y su precioso vestido midi de cuello halter y estampado psicodélico, dos tendencias 2022. El print es en colores blanco, verde y amarillo en el cual decidió resaltar el verde con su bolso y sus stilettos en el mismo color.

Un vestido muy favorecedor para las mujeres mayores de 60 años ya que genera un efecto columna y hace que el cuerpo se vea mucho más estilizado y largo.

Noche

Flavia Ghirardi te dice cómo llevar un vestido blanco. Foto: Instagram

A la noche cualquier color está permitido. Flavia Ghirardi eligió un vestido de un solo hombro caído, recto, ajustado, con un tajo y en blanco. Aunque a algunas le temen al blanco, debemos decirles que es el tono que más rejuvenece, ¡anímate a él si eres una mujer mayor de 60 años!

Flavia lo combinó con unos stilettos y un sobre, todo en dorado para hacer contraste con su vestido blanco impoluto. Un 10.

¡Ya estás lista! Si tienes una fiesta pronto sabes qué es lo mejor para usar si tienes más de 60 años.