Lady Gaga y sus paseos estilo años 50 por Nueva York

Lady Gaga protagonizará "House of Gucci" la nueva película de Ridley Scott que habla sobre la vida de Patrizia Reggiani. Al parecer, ella ha tomado ese estilo años 50 para su estadía en Nueva York durante julio. ¡Mirá todos los looks!

La cantante siempre tuvo diferentes estilos según la música que ha lanzado: con "Born this Way" la moda era más estrafalaria y bizarra mientras que con "Joanne" tuvo su momento de cantante country. Pues ahora con el fin de la filmación de su nueva película "House of Gucci", Lady Gaga decidió virar su look a uno más antiguo, inspirado en el viejo Hollywood.

Por sus paseos por Nueva York hemos podido ver ese nuevo estilo a la perfección. Si a tí también te copa este modo de vestir, puedes tomar ideas de Lady Gaga.

De rosa Barbie

Foto: Vogue

En su primera salida apostó por un vestido en color rosa pastel con lunares en blanco de mangas 3/4 abullonadas, escote redondo y con un detalle: un mini moño, bajo de la falda plisado y silueta drapeada de la diseñadora Alessandra Rich. Lo complementó con colores blancos, desde sus zapatos de Jimmy Choo hasta su mini cartera de Fendi.

Una opción interesante si quieres volver al pasado, lucir tu figura y al mismo tiempo apostar por una tendencia veraniega, que es el color rosa.

El clásico negro

Foto: Vogue

Pasadas sólo unas horas, Lady Gaga salió de nuevo al ruedo pero luciendo súper distinta. Esta vez eligió un vestido de Alexander McQueen en negro, perteneciente a la colección Primavera Verano 2021.

La pieza estaba formada por capas de encaje Chantilly y un corpiño estilo corsé lencero. Sus lentes retro y su bolsa "Mombasa" de Yves Saint Laurent remite a ese pasado dorado.

Retro a lo Lady Gaga

Foto: Vogue

La cantante en su look final de la noche llevó una pieza muy parecida a la primera, muy vintage. Un vestido de escote corazón, mangas 3/4, estilo capa, de largo midi y con una abertura en la pierna muy sensual. El estampado era de flores en blanco y negro de Giuseppe di Morabito

Combinó este vestido con stilettos negros, un bolso negro de Mark Cross y unos pendientes de Oscar de la Renta.

Ahora, tú cuéntanos cuál de los looks de Lady Gaga es tu preferido.