Todas las tendencias que ya deja ver de la nueva temporada de “Sex& The City”

Pensar en tendencias del 2000, era pensar en lo que usaban las chicas de “Sex & The City”. Con sus looks vintage, que en el 2021 son más actuales que nunca, ellas también decidieron volver y nos han dejado una preview de lo que se viene.

“And just like that…” será el reboot de la serie “Sex& The City” que tendrá como protagonistas a Miranda, Carrie y Charlotte ya que Kim Cattrall (Samantha en la serie) no quiso participar por su mala relación con las demás actrices. A pesar de esto, las tres neoyorkinas vuelven con todo para demostrarnos que el paso del tiempo no significa nada para ellas. Pero lo más importante, ¡regresan a traernos decenas de tendencias!.

Cuadros vichy y puntos

Foto: El Universo

El estampado estrella de la primavera verano es lo que vemos doblemente repetido en esta fotografía. Por un lado Carrie los lució en una falda de corte evasé y largo midi en cuadros blanco y negro con una camisa a juego, mientras que Miranda fue por una camisa a cuadros vichy mucho más grandes y en tonalidades pasteles, junto con unos pantalones sueltos en blanco.

Charlotte, fiel a su estilo elegante, se decantó por otro estampado: el de puntos. Ella lo usa en una camisa de hombros al aire o escote barco y mangas abullonadas en negro con puntos blancos. ¡La queremos para nosotras ya!

Entre paréntesis: ¿Charlotte venía de otro evento distinto al que asistieron Carrie y Miranda? Pronto lo sabremos.

Cinturas altas

Foto: Hola!

Si observan los estilismos, verán que las tres van con prendas como pantalones o falda de extra tiro alto. Este tipo de prenda favorecen un montón a la silueta, ya que permite añadirte unos centímetros extras a tu altura sin necesidad de usar tacones. Visualmente hablando, claro.

Además las chicas te proponen que el tiro alto se seguirá usando todo el año y aunque el tiro bajo vaya haciéndose su lugar podrán convivir, tal y como ya nos permiten anticipar las mujeres “Sex& The City”.

Plataformas XXL

Foto: Who What Wear

Tal y como te hemos contado antes, fiel seguidora de MDZ femme, uno de los zapatos que se imponen este verano son las plataformas noventosas, al estilo Lady Gaga.

Este tipo de zapatos tienen una plataforma y tacón importante como las que lleva Carrie Bradshaw en la foto con tiras en el centro. ¡Pero cuidado! No son aptas para aquellas que les cuesta andar en tacones ya que su plataforma no es a prueba de caídas o tropezones.

Con estas tres tendencias, las chicas “”Sex& The City” ya te afirman que lo bueno está por llegar.