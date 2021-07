Según tu edad, esta es la ropa interior que no puede faltarte

Comprarse sostenes o bragas es una tarea compleja para todas las mujeres. Además, no basta con tener sólo algunas, sino que dependiendo la ocasión es la ropa interior que elegirás. Hay algunas que prefieren lo sexy y otras lo deportivo o cómodo, esto entre otra decena de factores a tener en cuenta. Aquí te diremos la que no debe faltarte en cada década.

Hay veces que te paras frente a una tienda y ves ese conjunto de lencería que tanto buscabas pero que no te atreves a comprar por miedo a que te quede mal o que no sea tan funcional como toda tu otra ropa interior. ¡No temas más! Aquí te dejaremos al menos un conjunto que no puede faltarte según la edad que tengas.

A los 20

Foto: Distribuidora Mayorista de Lencería

A esa edad andas de un lugar a otro, sin momentos de cambiarte mucho por ende necesitas por sobre todas las cosas la comodidad. Te recomendamos la lencería deportiva sin aro o lencería de algodón por la que tu piel pueda respirar y no te obligue a estar apretada.

A los 30

Foto: Estar guapas

En los 30 ya te animas a un poco más con tu ropa interior. Lo que te daba vergüenza usar a los 20, a los 30 ya te da seguridad y puede ser que busques un poco más la sensualidad. El encaje será tu compañero perfecto para tu día a día y tus momentos más especiales.

A los 40

Foto: Enviro

Las mujeres de cuatro décadas quieren fusionar la comodidad de los 20 con la sensualidad de los 30, por eso es importante elegir esa lencería que luzca elegante con telas satinadas y sostenes con aro para que tus pechos luzcan mejor.

A los 50

Foto: Guioteca

Cuando llegas a esta etapa de tu vida solo quieres relajarte y descansar y tu ropa interior debe dejarte hacer eso. Volverás a la comodidad con sostenes que no sean tan ajustados o push up, sino que puedes usar el algodón o el satén en tus distintos conjuntos que no pierdan esa seguridad que tanto quieres mostrar.

A los 60

Foto: La Redoute

La mayoría de las mujeres de esa edad prefieren comprarse aquellas bragas que disimulen un poco la pancita o ajusten esa zona para estar más seguras. Los sostenes pueden ser con o sin aro dependiendo de lo que tú quieras resaltar.

No importa la edad que tengas, lo importante es que te sientas cómoda y perfecta con la lencería que más te guste.