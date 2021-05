Te enseñamos cómo llevar un mono primaveral todo el invierno

El mono ya se impuso y es ideal para días largos, de esos que empiezan temprano en la mañana y terminan en la noche con una salida, sin pasar por casa. Es que sólo cambiando algún accesorio o el make up el mono se transforma en un look de día o de noche. Pero llega el invierno y sentimos que debemos archivarlo. Pues no es así, aquí simples tips para que sigas siéndole fiel a esta prenda.

Para estas recomendaciones tomamos una prenda de H&M, la low-cost que compite con aquellas firmas como Zara y Mango y se mantiene fuerte. De todos modos, este tipo de monos están en diferentes marcas.

Hoy vas a ver un look que podrás llevar de día para un bautismo, una reunión de trabajo o un after office con amigos. Hablamos de un mono estilo sartorial en un color beige extra claro.

Cortesía: H&M

¿Qué es lo que tiene de especial?

Es muy cómodo y luce muy bien en otoño, invierno y primavera: todo el año te pondrás este mono y lo podrás combinar según la estación. Además su escote en V ayuda a darle direccionalidad y verticalidad a tu cuerpo, haciéndolo más estilizado.

Otro de sus atributos lo brinda el cinto que te permitirá lucir tus curvas, ajustándolo más o menos según la forma que quieras darle a tu cuerpo.

Por último, tiene botones centrales y puedes subirle el dobladillo si quieres para darle un toque más informal.

¿Cómo combinarlo para el invierno?

Como ya habrán visto, es un mono muy primaveral y no tiene mangas. Pero tenemos la posibilidad de volverlo una pieza completamente invernal. Cortesía: Angeles Alvarez

Primero necesitarás un tapado largo que sea de un color similar al mono o, si eliges accesorios de otro tono, el abrigo puede ir en concordancia con ellos. El tapado te dará ese efecto chic invernal que buscas.

Entre los complementos, para el calzado puedes sumar botines de tacón cuadrado y la shoulder bag o la cartera al hombro que se ha convertido en una de las tendencias 2021 más fuertes.

Ahora cuéntanos, ¿qué te parece este look?