¡Ya son virales! Los nuevos pantalones verdes de Zara, los más usados por las influencers

Zara y las influencers hacen un solo equipo y eso que no es fácil colarse en el armario de las chicas que tienen presencia en las redes sociales, pero la low-cost española siempre termina haciéndolo. Convierte una simple pieza en un básico o must- have que deseamos.

En este caso, les mostramos estos pantalones verdes que se abrirán paso en la primavera 2021. Son unos Jeans de color verde que inundarán nuestro guardarropa con ese color que tanto esperamos para esa estación del año.

Pudimos ver en distintas notas que el rosa es y seguirá siendo el color de la primavera, pero estará muy bien acompañado por el verde. Además, hay que recordar que los jeans de colores vuelven.

Cortesía: Vanitatis

Aparte de todos estos beneficios, debemos recordarles que no es cualquier verde, sino verde esmeralda que es una de esas tonalidades que quedan bien con cualquier tipo de piel, seas súper morena o extra blanca, ya que resalta.

También nos permite combinarlo tanto con básicos, como una camisa blanca o un top musculosa, como también arriesgarnos a probar con un bralette o sweter de un color complementario al esmeralda, como el azul o rosa.

En Europa estos increíbles pantalones de denim de algodón al 100% y cintura alta, que usarás toda la primavera cuestan 30 euros. ¡A disfrutar el verde!