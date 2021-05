Jennifer Anniston y su espectacular look después de ser vacunada

Jennifer Aniston es una de esas actrices a las que el tiempo parece no hacerle una mala jugada, sino que al contrario es benevolente con ella y cada día luce mejor. Es muy activa en redes y le encanta subir posteos sobre lo que hace en su vida cotidiana. Días atrás se vacunó en contra del coronavirus y se mostró muy contenta en su Instagram.

Expresó en sus redes lo feliz que estaba pero también acompañó a todas aquellas personas que viven en países en donde la vacuna aún no ha llegado o que es muy difícil conseguirla, situación completamente distinta a la que viven en Estados Unidos.

"Totalmente vacunada y me siento taaaan bien. Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas Covid-19 en los Estados Unidos ahora mismo. Por desgracia, no es así en todas partes...y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos. Piensa en aquellos que no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abraza a sus amigos y familiares”, posteó Jennifer Aniston.

Cortesía: Instagram

Para acompañarlo, Jennifer se decantó por un bellísimo traje en total black con pantalones palazzo y blusa semitransparente con corbata y pequeños botones dorados en sus mangas. Su pelo al viento platinado lucía de 10.

Este es un conjunto que ya usó para la sesión de la revista Variety en la que promoció la serie, “The Morning Show”.

Simple, elegante y perfecta, ¿para qué más?