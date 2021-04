Tres estilos de botas que puedes conseguir y comprar en Zara online para este invierno

Elegir botas no es fácil: deben ser cómodas para tenerlas todo el día, calientes para no morirnos de frío y con estilo para que resalten nuestros looks. Además, no deben ser tan caras para que nuestro sueldo no se vaya en ellas y obvio, debemos encontrar el talle ideal. Zara es una de esas firmas que siempre está preparada para todo lo que se viene, sea invierno o verano.

En la Argentina, nos estamos adentrando a la época más fría del año: el invierno y, para eso debemos tratar de conseguir la mayor cantidad de abrigo sin perder un ápice de estilo. Es por esto, que elegimos tres pares de botas que puedes encontrar en Zara Argentina online y te llegan a tu casa sin moverte de ella.

* Blancas

Cortesía: Zara

Como ya dijimos en otras notas, las botas blancas serán el must-have de esta temporada sin duda alguna. Lucen y resaltan nuestros Jeans como ninguna otra y son muy modernas. Estas de Zara tienen elástico, lo cual permite que la piel respire más y sea más fácil de llevarlas. Además tienen punta stiletto y un tacón medio. ¿Qué más necesitas? Precio $7990

* Acordonada

Cortesía: Zara

Este estilo es mucho más rockero que el de recién. Son unas botas de caña alta con hilera de cordones y suela casi plana y gruesa. Se ven muy bien con vestidos o faldas, ya que permiten mostrar por completo la longitud de las botas y de tus piernas. Precio: $11990

* Botín

Cortesía: Zara

Esta más que una bota, es un botín por su forma y su largo. Tiene un estilo muy parecido a las acordonadas, ya que esta tiene una gran hebilla plateada y cordones también. En lo que se diferencia son en la suela, porque este botín tiene suela track y no plana. Precio: $7990